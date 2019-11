TOP Billboard: Care sunt cei mai buni cântăreţi din toate timpurile VIDEO

Prima poziţie în topul celor mai buni cântăreţi din toate timpurile este ocupată de trupa The Beatles, urmată de The Rolling Stones, podiumul fiind completat de cântăreţul britanic Elton John.

Mariah Carey ocupă locul patru în topul Billboard al celor mai buni 125 de cântăreţi din toate timpurile, devenind astfel cea mai apreciată artistă de pe listă.

Pe locul cinci s-a clasat Madonna. Top 10 este completat, în ordine, de Barbara Streisand, Michael Jackson, Taylor Swift, Stevie Wonder şi Chicago.

Celebrul cântec al cântăreţei Mariah Carey„All I want for Christmas is You“ împlineşte 25 de ani

Artista pop Mariah Carey a vorbit despre ce a inspirat-o să compună în urmă cu 25 de ani una dintre cele mai cunoscute şi mai vândute piese ale sale, „All I Want for Christmas is You.

„Întotdeauna am iubit Crăciunul, dar am crescut neavând mulţi bani şi nu am putut să-l experimentez aşa cum o fac alţi copii. Am vrut mereu să am parte de un Crăciun perfect, chiar dacă nu iese niciodată aşa, din varii motive. Mai ales că eu provin dintr-o familie disfuncţională. Aşadar, cred că atunci când am scris piesa mi-am imaginat cum ar arăta de fapt un Crăciun perfect pentru mine“, a spus Carey, potrivit usatoday.com.

Top 20 cei mai buni artişti din toate timpurile:

1. The Beatles

2. The Rolling Stones

3. Elton John

4. Mariah Carey

5. Madonna

6. Barbra Streisand

7. Michael Jackson

8. Taylor Swift

9. Stevie Wonder

10. Chicago

11. Whitney Houston

12. Paul McCartney

13. Elvis Presley

14. Janet Jackson

15. Rod Stewart

16. Drake

17. Prince

18. Rihanna

19. Billy Joel

20. Garth Brooks

Topul complet Billboard 125