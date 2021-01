Test de cultură generală: Muzică, maestre!

1. În ce an a avut loc prima ediţie a Festivalului Woodstock, promovat drept „Trei zile de pace şi muzică“?

a. 1969.

b. 1979.

c. 1989.

a. Pacea de la Bucureşti.

b. Pacea de la Cozia.

c. Pacea de la Costeşti.

a. Constantin Silvestri.

b. Mihail Jora.

c. Dinu Lipatti.

a. Preoţii.

b. Episcopii.

c. Călugării.

a. Aretha Franklin.

b. Nina Simone.

c. Etta James.

a. Nelson Mandela.

b. Thabo Mbeki.

c. Jacob Zuma.

a. Enzime.

b. Inhibatori.

c. Bacteriofagi.

a. Chile.

b. San Marino.

c. Maroc.

a. „War“.

b. „A Change Is Gonna Come“.

c. „Strange Fruit“.

a. Pierre Vaillant.

b. Julien Sorel.

c. Santiago.

a. George Raft şi Joe E. Brown.

b. William Powell şi Fred Clark.

c. Tony Curtis şi Jack Lemmon.

a. Fermecat.

b. Fastuos.

c. Morocănos.

a. „Cabaret“ (1972).

b. „Moulin Rouge“ (2001).

c. „La La Land“ (2016).

a. Umbria.

b. Toscana.

c. Calabria.

a. René Magritte.

b. Pablo Picasso.

c. Gustav Klimt.

a. Eros.

b. Uranus.

c. Apollo.

a. Auguste Rodin.

b. Alberto Giacometti.

c. Henry Moore.

a. Ion Cantacuzino.

b. Mina Minovici.

c. George Emil Palade.

a. Cristian Vasile.

b. Jean Moscopol.

c. Titi Botez.

a. Eric Heiden.

b. Apolo Ohno.

c. Jackson Haines.

a. Francis Scott Key.

b. John Stafford Smith.

c. E.E. Cummings.

a. Puterile Axei.

b. Puterile Aliate.

c. Puterile Centrale.

a. Sergiu Celibidache.

b. Ciprian Porumbescu.

c. George Enescu.

a. Marea Moartă.

b. Marea Marmara.

c. Marea Neagră.

a. Honoré de Balzac.

b. Voltaire.

c. Marcel Proust.

a. Claude Debussy.

b. Nat King Cole.

c. Albert Camus.

a. „What’s Going On“.

b. „Midnight Love“.

c. „Ain’t That Peculiar“.



Răspunsurile corecte:

1. a. 1969.

2. b. Pacea de la Cozia.

3. c. Dinu Lipatti.

4. c. Călugării.

5. b. Nina Simone.

6. a. Nelson Mandela.

7. a. Enzime.

8. b. San Marino.

9. c. „Strange Fruit“.

10. c. Santiago.

11. c. Tony Curtis şi Jack Lemmon.

12. a. Fermecat.

13. a. „Cabaret“ (1972).

14. c. Calabria.

15. b. Pablo Picasso.

16. c. Apolo.

17. a. Auguste Rodin.

18. c. George Emil Palade.

19. b. Jean Moscopol.

20. c. Jackson Haines.

21. a. Francis Scott Key.

22. a. Puterile Axei.

23. c. George Enescu.

24. a. Marea Moartă.

25. b. Voltaire.

26. a. Claude Debussy.

27. a. „What’s Going On“.