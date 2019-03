Eva Jumătate, interpretare emoţionantă a piesei „Shallow“ în finala „Suedezii au talent“ VIDEO

Eva Jumătate nu a reuşit să câştige marele premiu, în valoare de aproximativ 50.000 de euro, în finala „Suedezii au talent“, însă a cucerit inimile membrilor din juriu şi ale spectatorilor.

Copila a avut o interpretare de excepţie a hit-ului „Shallow“, piesa principală din filmul „A Star is Born“, cu Lady Gaga şi Bradley Cooper în rolurile principale.

„Vă mulţumim tuturor! A fost incredibil! Suntem foarte mândri de Eva! Din păcate, există un singur câştigător. Vă mulţumim mult!“, a declarat tatăl fetiţei, medicul Sorin Jumătate.

Câştigătorul „Suedezii au talent“ a fost însă tot un cântăreţ, Micke Holm, care a ajuns în finală tot cu un golden buzz, la fel ca şi Eva.

Eva Jumătate a ajuns în finala „Suedezii au talent“ după ce a emoţionat până la lacrimi juriul cu interpretarea melodiei „Never Enough“, din filmul „The Greatest Showman“, iar cântăreaţa Bianca Wahlgren Ingrosso a apăsat butonul auriu.

Părinţii copilei, Raluca şi Sorin, s-au stabilit în urmă cu mai mulţi ani în Suedia, ambii fiind medici. Raluca a fost rezident cardiolog la Spitalul Floreasca din Bucureşti, iar în prezent conduce o unitate de cardiologie în cadrul Spitalului Universitar Skåne. Sorin este medic ortoped la Spitalul Kristianstad.

Contactat de „Adevărul“ imediat după audiţiile show-ului, tatăl copilei, a povestit că Eva şi-a dorit foarte mult să participe la „Suedezii au talent“ şi a fost selectată dintre mii de persoane care s-au înscris. Totuşi, nici Eva, nici părinţii ei nu se aşteptau la un asemenea deznodământ.

În plus, el a precizat că finala „Suedezii au talent“ nu este prima reuşită pe plan muzical a Evei: „Anul trecut a reprezentat Suedia la festivalul de muzica Sanremo Junior Worlds Final cu melodia «The greatest love of all». A fost unul dintre cei 550 de copii care s-au prezentat la audiţiile pentru musicalul «Matilda» la Opera din Malmö. După luni de pregătire a obţinut rolul principal. Musicalul are premiera în primăvara acestui an“.