Ce cântăreaţă e cap de afiş la petrecerea de Anul Nou din Times Square VIDEO

Astfel, cântăreaţa americană Christina Aguilera, în vârstă de 38 de ani, este cea care va urca pe scena din Times Square, la petrecerea care va marca trecerea dintre ani.





Dick Clark's New Year's Rockin' Eve va avea loc în New York, dar şi în Los Angeles, potrivit news.ro.

După ce în 2016 şi 2017 Mariah Carey a fost capul de afiş al petrecerii din New York, pe 31 decembrie 2018 aici vor cânta live Bastille, Dan + Shay şi New Kids On The Block.

Aguilera a lansat anul acesta albumul „Liberation“, al optulea al cântăreţei şi primul din ultimii şase ani.

La petrecerea de pe Coasta de Vest vor susţine recitaluri, între alţii, Shawn Mendes, Dua Lipa, Camila Cabello, Charlie Puth, Halsey, Bazzi, Maren Morris, Ella Mai, Foster the People, The Chainsmokers şi Weezer.