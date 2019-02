Câştigătorii Grammy 2019 vor fi anunţaţi în această noapte

Nominalizările la premiile Grammy 2019 sunt dominate de rapperi, capete de afiş fiind Kendrick Lamar şi Drake, care au primit câte şapte selecţii, inclusiv pentru Albumul anului, cu „Black Panther“, respectiv „Scorpion“.

Albumul „A Star is Born“ nu a fost eligibil ca întreg, însă piesa „Shallow“ interpretată de Lady Gaga şi Bradley Cooper a primit patru nominalizări.

Taylor Swift a primit o singură nominalizare, la categoria Cel mai bun album pop.



Cea de-a 61-a gală a premiilor acordate de Recording Academy pentru 84 de categorii se desfăşoară la Staples Center din Los Angeles.

Cele mai importante nominalizări la premiile Grammy 2018 Albumul anului:

„Invasion Of Privacy” - cardi B

„By the Way, I Forgive You”- Brandi Carlile

„Scorpion” - Drake

„H.E.R.” - H.E.R.

„Beerbongs & Bentleys” - Post Malone

„Dirty Computer” - Janelle Monáe

„Golden Hour” - Kacey Musgraves

„Black Panther: The Album, Music From And Inspired By” - Various Artists

Record of the year

„I Like It”- Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

„The Joke” - Brandi Carlile

„This is America” - Childish Gambino

„God's Plan” - Drake

„Shallow” - Lady Gaga & Bradley Cooper

„All the Stars” - Kendrick Lamar & SZA

„Rockstar”- Post Malone Feat. 21 Savage

„The Middle” - Zedd, Maren Morris & Grey

Cântecul anului

„All The Stars”

„Boo'd Up”

„God's Plan”

„In My Blood”

„The Joke”

„The Middle”

„Shallow”

„This is America”

Cel mai bun artist debutant

Chloe x Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

Dua Lipa, H.E.R.

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

Cea mai pună interpretare pop solo

„Colors“ - Beck „Havana“ (LIVE) - Camila Cabello „God is a woman“ - Ariana Grande „Joanne (Where Do you Think You're Goin'?)“ - Lady Gaga „Better Now“ - Post Malone

Cea mai pună interpretare a unui grup pop

„Fall In Line“ - Christina Aguilera Featuring Demi Lovato „Don't go Breaking My Heart“- Backstreet Boys „'S Wonderful“ - Tony Bennett & Diana Krall „Shallow“ - Lady Gaga & Bradley Cooper „Girls Like You“ - Maroon 5 Featuring Cardi B „Say Something“ - Justin Timberlake Featuring Chris Stapleton „The Middle“ - Zedd, Maren Morris & Grey Cel mai bun album pop tradiţional „Love Is Here To Stay“ - Tony Bennett & Diana Krall „My Way“ - Willie Nelson „Nat «KING» Cole & Me“ - Gregory Porter „Standards (DELUXE)“- Seal „The Music...The Mem'ries...THe Magic!“ - Barbra Streisand Cel mai bun album pop „Camila“- Camila Cabello „Meaning of Life“- Kelly Clarkson „Sweetener“ - Ariana Grande „Shawn Mendes“- Shawn Mendes „Beautfiul Trauma“ - P!nk Reputation- Taylor Swift Cel mai bun album dance/electronic „Singularity“ - Jon Hopkins „Woman Worldwide“- Justice „Treehouse“ - Sofi Tukker „Oil Of Eevery Pearls's Un-Insides“ - SOPHIE „Lune Rouge“ - TOKiMONSTA

Cea mai bună interpretare rock

„Our Out Of Five“- Arctic Monkeys „When Bad Does Good“ - Chris Cornell „Made An america“- The Fever 333 „High Tune“ -Greta Van Fleet „Unconfortable“ - Halestorm

Cel mai bun cântec rock