Benny Andersson a oferit detalii despre noile piese ale trupei ABBA

Întrebat când vor fi lansate cântecele promise încă din 2018, Benny Andersson a replicat: „Sunt pe drum. Vor apărea anul acesta. Cred că după ce trece vara, însă nu sunt foarte sigur. Dacă ar fi după mine, aş spune luna septembrie, dar nu pot lua singur această decizie. Ce pot spune este că ne dorim să fie aşa“, notează nme.com

În anul 2018, celebrul grup pop din Suedia a anunţat că intenţionează să înregistreze noi piese după 35 de ani de la despărţire. „Cu toţii am simţit că, după 35 de ani, ar fi distractiv să ne unim forţele din nou şi să intrăm în studioul de înregistrări. Aşa că am făcut-o. Şi a fost ca şi cum timpul a stat pe loc şi am fost plecaţi într-o scurtă vacanţă. O experienţă extrem de agreabilă“, spuneau cântăreţii atunci.

„Una dintre aceste melodii sună de parcă am fi scris-o pentru ABBA astăzi. Cealaltă, însă, pare că ar fi putut fi scrisă pentru acest grup şi în anul 1972“, declara Benny Andersson despre noile cântece.

Agnetha Faltskog (69 de ani), Anni-Frid Lyngstad (74 de ani), Bjorn Ulvaeus (74 de ani) şi Benny Andersson (73 de ani) s-au despărţit în 1982, după ce au dominat scena disco pentru mai mult de zece ani cu piese precum „Waterloo“, „Dancing Queen“, „Mamma Mia“ sau „Super Trouper“.

ABBA a avut nouă cântece Nr.1 în clasamentele din Marea Britanie între 1974 şi 1980, şi care a vândut sute de milioane de discuri în toată lumea, a anunţat pe Instagram că a înregistrat două câtece noi pentru proiectul în care avatarurile lor vor susţine un show televizat. Grupul, care a vândut mai mult de 400 de milioane de albume, nu s-a mai reunit pe scenă din 1986.