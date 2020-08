ARTmania, singurul festival românesc membru al European Metal Festival Alliance 2020

EMFA este o alianta din care fac parte 13 festivaluri independente din Europa, care si-au unit eforturile pentru a oferi fanilor rock si metal de pe continent un festival online unic, de anvergura europeana. Timp de 3 zile intense fanii muzicii vor avea parte de un program variat de concerte oferite de peste 35 de trupe, interviuri si de continut video exclusiv ce va putea fi urmarit online, din confortul casei, pe 7-8-9 august 2020, pe www.MetalFestivalAlliance.com.

In weekend-ul festivalului online EMFA, fanii metal vor avea acces la secvente nemaivazute si difuzari in premiera ale unor concerte memorabile sustinute de Sabaton (show-ul sustinut ca headliner la Bloodstock Open Air Festival in 2019), Avatar (concertul sustinut ca headliner la Alcatraz Festival in 2019), alaturi de show-urile unor nume consacrate, precum: Tesseract (Bloodstock Open Air, 2019), Thy Art Is Murder, Napalm Death, Grand Magus si Battle Beast (concerte sustinute la Summer Breeze Open Air 2019) si Iar DEE SNIDER isi va incanta fanii cu doua piese live, nedifuzate pana acum, ce au fost cantate la Bloodstock Open Air Festival in 2019.

Pe langa aceste difuzari in premiera ale unor concerte memorabile, European Metal Festival Alliance va oferi participantilor o serie de show-uri special inregistrate in perioada pandemiei, pentru acest festival online, de o serie de trupe renumite, promotoare ale unor genuri muzicale foarte variate: Rotting Christ, Butcher Babies, Orange Goblin, Heidevolk, Primordial, King 810, Amenra, Parasite Inc., Alien Weaponry, Venom Prison, Mass Hysteria, Angelus Apatrida, Evergrey, Kampfar, Venom Inc., Unleash The Archers, Legion Of The Damned, Dirty Shirt, Gutalax, Kissin’ Dynamite, Evil Invaders, ¡Pendejo!, Der Weg einer Freiheit, Cult of Fire, Lèpoka, Spoil Engine, SVART CROWN, Deserted Fear, Dead Lord, RoadkillSoda, NYTT LAND, White Walls si SkyEye.

Contributia ARTmania Festival

ARTmania Festival va folosi aceasta ocazie unica pentru a sustine promovarea la nivel european a produselor culturale romanesti si a muzicii rock din Romania, in continuarea eforturilor pe care le-a depus in aceasta directie, in ultimii doi ani, prin intermediul Romanian Music Export (primul program romanesc care isi asuma zona de promovare si de export muzical la nivel european, lansat de ARTmania in 2018).

In acest scop, festivalul ARTmania va fi prezent in cadrul EMFA cu interviuri, filmari inedite din festival sau de la inregistrarile realizate pentru aceasta ocazie.

In plus, ARTmania Festival va oferi publicului european participant la EMFA si trei concerte special inregistrate in perioada pandemiei pentru acest festival online international. Concertele sunt sustinute de trei trupe romanesti, cunoscute in comunitatea rock locala si internationala (a-z): Dirty Shirt, RoadkillSoda si White Walls.

Interviuri difuzate in premiera la EMFA 2020

Pe langa multitudinea de show-uri live, participantii la festivalul online EMFA vor putea asculta in premiera o serie de interviuri cu unele dintre cele mai cunoscute trupe la nivel international. Fanii vor putea afla, spre exemplu, cu ce si-au ocupat timpul in perioada lockdown-ului sau in contextul actual al pandemiei, la ce proiecte muzicale lucreaza si ce cred despre “vara fara festivaluri” artisti precum: DEE SNIDER, Biff Byford, Jamey Jasta, Devin Townsend, Winston McCall, Cristina Scabbia, Wednesday 13, Phil Rind si multi altii.

Ca in cazul oricarui festival care se respecta, fanii rock-metal isi pot cumpara merch de festival, deja disponibil pe e-shop-ul EMFA de pe www.metalfestivalalliance.com

Programul pe zile al festivalului online European Metal Festival Alliance, in cadrul va fi prezent si ARTmania Festival, va fi anuntat in urmatoarele saptamani si va fi disponibil inclusiv pe www.metalfestivalalliance.com de unde pot fi achizitionate abonamentele pentru acest eveniment, la pretul de numai 6,66 euro/ buc.

Despre European Metal Festival Alliance

EMFA este o initiativa comuna lansata prin unirea eforturilor urmatoarelor 13 festivaluri independente (a-z): Alcatraz (Belgia), ARTmania Festival (Romania), Bloodstock (UK), Brutal Assault (Cehia), Dynamo (Olanda), Into The Grave (Olanda), Leyendas Del Rock (Spania), Metal Days (Slovenia), Midgardsblot (Norvegia), Motocultor (Franta), Party.San (Germania), Resurrection (Spania) si Summer Breeze (Germania).

Despre ARTmania Festival

ARTmania Festival, primul festival romanesc care a dezvoltat in Romania ideea de imbinare dintre arta si divertisment („entertainment”), este o platforma dedicata promovarii tuturor formelor de expresie artistica inspirate din cultura rock.

De-a lungul editiilor sale, ARTmania s-a consacrat drept principal promotor regional al proiectelor muzicale contemporane. Insa, ARTmania Festival nu inseamna doar concerte ale unor mari formatii internationale si locale. Muzica este componenta de baza de la care a pornit totul, insa, reprezinta doar o parte din experienta pe care festivalul a dorit sa o ofere iubitorilor de arta din Romania si din strainatate.

Inca de la inceputuri, ARTmania a fost gandita ca o platforma culturala menita sa ofere publicului cat mai multe evenimente si moduri de a experimenta forme variate de expresie artistica, precum: concerte, expozitii, lansari de carte sau proiectii de film. Acest spatiu comun de intalnire al artistilor si publicului la nivelul sunetului, culorilor, imaginilor sau literelor, gazduit de Piata si de cetatea medievala, creeaza spatiul de poveste si magia care reprezinta, in esenta, spiritului festivalului.

Fiind cel mai longeviv festival rock din Romania si una dintre marcile cu cea mai indelungata traditie de pe scena culturala regionala, ARTmania si-a conturat propria identitate prin intermediul unui concept indraznet si al unui ambient special: Piata Mare a uneia dintre cele mai frumoase cetati medievale din Estul Europei.

ARTmania exploreaza mereu drumuri noi, capitalizand experienta editiilor anterioare, cand pe scena festivalului au urcat o serie de trupe importante de la Steven Wilson, Serj Tankian si Devin Townsend, la Die Toten Hosen, Nightwish, Within Temptation, HIM, Tarja Turunen, The Gathering, The Sisters of Mercy, Lacuna Coil, Helloween, Lacrimosa, Poets of the Fall sau Deine Lakaien, printre multi altii.