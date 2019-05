VIDEO VIRAL Şerban Pavlu, cel mai dur şi puternic îndemn la vot: „Dacă ies tot ăştia, noi suntem cei mai proşti şi avem timp să facem meme pe Facebook“

Sub hashtag-ul „gata cu gluma“, clipul cu Şerban Pavlu a fost publicat pe Facebook de editorul de imagine Andu Radu şi a devenit viral, într-o singură oră fiind distribuit de aproape 12.000 de persoane.

Actorul care îl joacă pe Relu în serialul HBO „Umbre“ îşi începe discursul prin a sublinia într-o notă ironică maniera în care sunt afectaţi politicienii aflaţi la Putere de glumele făcute pe seama lor în mediul online, precizând că „datorită meme-urilor câteva zeci de ordonanţe şi de graţieri au fost întârziate cel puţin câteva zile“, iar românii „dau bine pe Facebook“ indiferent de cine îi conduce.

Pavlu continuă printr-un atac virulent la adresa principalilor jucători politici, cei din Guvern fiind descrişi drept „nişte troglodiţi“, iar premierul Viorica Dăncilă drept „analfabetă“.

În încheiere, actorul îndeamnă românii să nu mai invoce argumentul „n-am cu cine să votez“, să participe la alegeri, să gândească „cu capul lor“ şi să-l voteze „pe ăla care li se pare mai puţin prost“, pentru că „dacă ies tot ăştia, noi suntem cei mai proşti“.

Ideea că ironiile şi glumele pe seama politicienilor sunt absolut ineficiente dacă nu sunt dublate de participarea la vot este accentuată în repetate rânduri în clipul devenit viral.



Redăm textul integral rostit de Şerban Pavlu:

„Chiar stau şi mă gândesc cât de afectaţi trebuie să fie ăştia când se trezesc tăvăliţi pe net, cum le crapă obrazul de ruşine şi nu mai ies din casă câteva zile. Îţi dai seama, datorită acestor meme-uri câteva zeci de ordonanţe şi de graţieri au fost întârziate cel puţin cu câteva zile. Plus că indiferent ce se întâmplă şi cine iese la alegeri, noi dăm bine pe Facebook. Eu nu mai pot, frate, nu mai pot! Sunt 30 de ani de la Revoluţie şi noi suntem conduşi de nişte troglodiţi care vorbesc mai prost decât Iliescu şi fură mai pe faţă decât Năstase. Cum e posibil? Cum e posibil aşa ceva? Eu ce pot să le zic copiilor mei dacă peste zece ani mă întreabă: alo, tata, tu ce-ai făcut când Dragnea a spus că pe el şi dacă-l condamnă nu se pune? Ce-ai făcut tu ca să nu ne întoarcem din nou în bezna minţii şi în izolarea aia de pe vremea lui Ceauşescu? Cum, tată, ce-am făcut? Am făcut mişto, am făcut meme pe Facebook, am făcut un mişto de ne-am căcat pe noi de râs. N-ai pe cine, bă! N-ai cu cine, bă! Uite-l pe ăla cât de strâmb e, uite-o p-aia ce scrie, uite-l pe ăla ce-a zis pe net. Şi pe urmă vin băieţii din Teleorman şi-o pun pe analfabeta aia la Palatul Victoria. Bă, p-aia o aduce în fiecare dimineaţă o maşină cu şofer la Guvern şi portarul îi deschide uşa: poftiţi, vă rog, intraţi să conduceţi Guvernul României. Vi se pare OK? V-aţi obişnuit şi vi se pare normal? N-ai pe cine? Ce vrei? Să te-ndrăgosteşti de un candidat, vrei să-l iei de nevastă? Gândeşte cu capul tău! Du-te şi alege-l pe ăla care ţi se pare mai puţin prost, că dacă ies tot ăştia, noi suntem cei mai proşti şi pe urmă o să avem timp până la următoarele alegeri să ieşim în Piaţă şi să facem unicorni din luminiţe şi meme pe Facebook“.

.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: