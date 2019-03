VIDEO Andreea Bălan, despre cele trei operaţii suferite în ultimele săptămâni: „Daţi-mi morfină că mor de durere“

Andreea Bălan a postat un vlog în care vorbeşte despre spitalizare şi despre ultima operaţie pe care a suferit-o. Cântăreaţa spune că vrea ca fanii să afle chiar de la ea „tot ceea ce se întâmplă cu viaţa ei“: „Aşa sper să nu ascultaţi opiniile celor care apar la TV şi vorbesc complet pe lângă subiect“.

Din cauza durerilor foarte mari, vedeta le cerea medicilor prea multă morfină, iar răspunsul pe care îl primea era: „Nu putem să îţi dăm prea multă morfină, pentru că are şi efecte secundare“.





„Nu contează ce efecte secundare are, vă rog, daţi-mi morfină, că mor de durere. Pur şi simplu m-a durut îngrozitor această operaţie“, continuă ea.

Pe 20 martie, Andreea s-a filmat după ce a ieşit din spital, unde făcuse un computer tomograf în zona abdominală, şi era tristă pentru că se descoperise că are acumulare de lichid, motiv pentru care trebuia să fie monitorizată. „Eu sunt ţaca-paca, să iau o pastilă ca să îmi treacă, să se ducă hematomul“, spune ea. „Numai când mă gândesc câte seringi şi câte branule am avut în spital acum trei săptămâni... Am avut şi în gât şi în vene, peste tot la terapie intensivă“.

Vedeta a povestit, pe 21 martie, că a trebuit să se interneze pentru a doua oară cu o săptămână în urmă, pentru că „ţâşnea sângele din operaţie“, motiv pentru care a ajuns la spital, când s-a descoperit că i s-au format nişte hematoame şi au operat-o pentru a se curăţa zona, când i-a fost făcută anestezie totală şi a ajuns, din nou, la terapie intensivă pentru o zi, iar după două zile a fost externată.

„Între timp, se pare că aceste hematoame păcătoase s-au format din nou, pe 20 martie noaptea sângerând din nou şi am venit la spital şi din nou s-a descoperit că am un alt hematom. Când am văzut că iar sângerez, m-am speriat şi am zis că eu nu mai merg nicăieri, stau acasă să văd cât sângerez, cât curge, pentru că iar am venit, iar branulă, perfuzie... Nu mai vreau! Nu mai vreau înţepături, nu mai vreau ace, nu mai vreau perfuzii, nu mai vreau nimic. Nu e uşor deloc ce se întâmplă“, mărturiseşte artista.

Pe 25 martie, după trei zile de la cea de-a treia operaţie, de pe 22 martie, cântăreaţa a povestit că s-a simţit foarte rău: „Vineri (22 martie- n.r.) la prânz, când m-am trezit din operaţie, m-am simţit îngrozitor pentru că a fost o intervenţie foarte grea, a durat 45 de minute. Cu meticulozitate au căutat peste tot în abdomen dacă mai sunt hematoame şi au curăţat tot ce era de curăţat. Acum nu mai am niciun hematom şi sper să nu se mai formeze. Am un tub de dren şi mai stau în spital câteva zile“.

„Acum încerc să mă odihnesc, nu prea reuşesc după atâta anestezie. Încep să mă simt din ce în ce mai bine. A fost dureros în prima zi, când m-am trezit. A fost amuzant că mi s-a dat un pic de morfină şi am auzit în jur, la terapie intensivă, cum trecea cineva pe lângă mine şi ziceam: Mai daţi-mi, vă rog, morfină“.

„Vreau să stau acasă cu fetele mele. Îmi este foarte dor de ele, abia aştept să le pup. Îmi pare foarte rău de Clara, pentru că ea fiind mititică avea nevoie de mine să stau cu ea, mai ales în primele zile de viaţă ale ei. Îmi pare foarte rău şi mă simt vinovată că nu sunt cu ea“, încheie Andreea Bălan.

Pe 4 martie, Andreea Bălan a suferit un stop cardio-respirator după operaţia de cezariană prin care a adus pe lume al doilea copil. Ulterior, cântăreaţa a dezvăluit că o embolie amiotică a fost cauza stopului cardio-respirator. La scurt timp după ce a fost externată, pe 15 martie, Andreea Bălan a ajuns din nou la spital şi a fost operată de urgenţă după ce a suferit o hemoragie masivă, iar medicii au observat că s-au format mai multe hematoame sub prima operaţie. Din păcate, cântăreaţa a ajuns din nou pe masa de operaţie zilele trecute, deoarece au apărut alte hematoame.

