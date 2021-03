Tora Vasilescu, interviu aniversar la 70 de ani: „Am avut intuiţie să-mi pregătesc bătrâneţea. Nu toată lumea are oportunitatea de a prinde anii aceştia“

Fermecătoarea actriţă Tora Vasilescu a adunat o mulţime de poveşti în cei peste 45 de ani de carieră şi 70 de viaţă, pe care îi împlineşte pe 22 martie. Spune că avut intuiţia de a-şi pregăti din plin bătrâneţea, acceptând procesul acesta ca pe o ordine firească, ami ales că nu toată lumea are oportunitatea de a prinde anii aceştia.

„Mulţumesc lui Dumnezeu că am avut această intuiţie, pentru că mai nou nu mai cred decât în oamenii cu intuiţie. Că aşa, cei care ne spun că azi e bun ceva şi mâine altceva, mulţumesc, nu. Am avut intuiţie să-mi pregătesc din plin bătrâneţea, să spunem. Cuvântul acesta l-am acceptat cu drag, pentru că e în ordinea firească şi nu toată lumea are chiar oportunitatea de a prinde anii aceştia. Şi sunt încă multe lucruri de experimentat, să spunem mai mult spre interior decât spre exterior. Însemnând voiaje şi alte lucruri. Aşa că să spunem că acest locşor pentru mine e Românica mea şi îmi dă bucuria pământului, a naturii, a întoarcerii la natură, la comunicarea cu ea, cu Creatorul, cu ce vrem.“, a povestit actriţa pentru click.ro

Întrebată cum îşi aniversează cei 70 de ani, actriţa a povestit că se bucură de simplitatea momentului pe care-l petrece alături de soţ.

„Astăzi am făcut o plăcintă de spanac, mă pricep foarte bine la ea. Am făcut-o pentru soţul meu şi dacă vine cineva pe la noi, pentru că eu am hotărât să ţin, totuşi, de dată asta post. Şi dacă i-am pus brânză şi lapte, nu mai merge. Dar eu mi-am făcut nişte ciupercuţe şi sunt mulţumită.“, a mai povestit Tora vasilescu.

