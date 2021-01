Teo Trandafir, decisă în privinţa vaccinării: „O să declanşez o mică isterie“

Întrebată care sunt aşteptările pentru noul an, în care nu am scăpat încă de pandemie, Teo a răspuns: „O să declanşez o mică isterie, dar sunt omul care s-a vaccinat dintotdeauna. Sper ca acest an să mă găsească vaccinată şi cu rapel făcut cât mai curând. În felul asta m-aş simţi mai ocrotită, chiar dacă aş purta în continuare masca. Ar fi un scut de protecţie. Mi-am făcut şi vaccinul antigripal.“

În privinţa celei mai mari temeri din această perioadă, prezentatoarea a declarant că îi este frică de suferinţa proprie şi a celor din jur. „Indiferent dacă dorim sau nu, discuţiile noastre se învârt în jurul acestui subiect. Fricile noastre sunt comune în perioada asta. În perioada asta oamenii au anxietăţi, probleme, depresii“, a mai spus Teo Trandafir pentru ciao.ro.