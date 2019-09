Rod Stewart a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer: „N-a ştiut nimeni, este momentul să spun tuturor“

Artistul a făcut această mărturisire la un eveniment dedicat colectării de fonduri pentru cercetare medicală în domeniu, organizat în Surrey, la care au mai participat foştii colegi din trupa Faces Kenney Jones şi Ronnie Wood.

Cântăreţul a declarat că este boala este în remisie din luna iulie şi că a fost diagnosticat în faza incipientă a bolii tocmai pentru că a mers regulat la medic.

„În urmă cu trei ani am fost diagnosticat cu cancer la prostată. N-a ştiut nimeni, m-am gândit că este momentul acum să spun tuturor. Boala este în remisie, din simplul motiv că am depistat cancerul în stadiu incipient. Mi-am făcut atât de multe analize“, a declarat artistul.

El i-a îndemnat pe bărbaţi să îşi facă acest control medical în mod regulat. Stewart, tată a opt copii, a mai spus că a reuşit să facă faţă bolii menţinând mereu o stare de spirit pozitivă: „Am muncit în aceşti ani şi am fost fericit, mi-am păstrat zâmbetul pe buze, iar bunul Dumnezeu a avut grijă de mine“.

De asemenea, în 2000, Rod Stewart dezvăluia că îi este teamă că-şi va pierde vocea, după ce a suferit o intervenţie chirurgicală. Medicii i-au îndepărtat o tumoare din glanda tiroidă. După operaţie, artistul a avut nevoie de jumătate de an de recuperare, înainet de a cânta din nou.

Potrivit specialiştilor, numai în Marea Britanie, peste 40.000 de bărbaţi sunt diagnosticaţi anual cu cancer la prostată. Probabilitatea de a dezvolta acest tip de cancer creşte proporţional cu vârsta.

Născut pe 10 ianuarie 1945, Sir Roderick David Stewart este unul dintre cei mai cunoscuţi muzicieni britanici. Artistul englez, care are şi origini scoţiene, este interpretul unor piese celebre, precum „Sailing”, „'Da Ya Think I'm Sexy" şi „Some Guys have All the Luck”. Albumele lui au fost vândute în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial.

Şase dintre albumele lui au ajuns, consecutiv, pe primul loc în topul britanic de specialitate, iar 31 de piese, între primele zece poziţii ale clasamentului single-urilor. Cât priveşte Billboard Hot 100, patru dintre single-urile lui au ocupat primul loc.

Rod Stewart a devenit cunoscut la finalul anilor 1960, când făcea parte din The Jeff Beck Group. A cântat apoi cu Faces, în paralel dezvoltându-şi cariera solo. A colaborat cu numeroşi artişti, între care Ronnie Wood, Tina Turner, Sting şi Brian Adams, Mick Fleetwood şi Peter Green.

Ca artist solo, Stewart a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1994. Ca membru al grupului Faces, el a fost inclus în 2012.