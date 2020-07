Mick Jagger, Sia şi Lorde, printre artiştii care vor ca politicienii americani să le ceară permisiunea de a le folosi cântecele la mitinguri

Ei se află printre cele 50 de personalităţi care au semnat o scrisoare deschisă în care reclamă noi reguli prin care să fie folosită muzica lor.

Scrisoarea le solicită democraţilor şi republicanilor „să stabilească politici clare care necesită campanii pentru consimţământ“ din partea compozitorilor şi a artiştilor.

Muzica în campanii a fost un subiect mult dezbătut la alegerile din 2016 şi 2020, scrie news.ro.

Artişti precum Rihanna, Adele, The Rolling Stones, Panic! At The Disco şi moştenitorii lui Prince i-au cerut preşedintelui Trump să nu mai folosească muzica lor la mitingurile sale, cu unele acţiuni în justiţie.

Legislaţia americană în privinţa drepturilor de autor le permite politicienilor să folosească muzică înregistrată la mitingurile lor electorale - atât timp cât obţin o autorizaţie de la asociaţii de compozitori precum ASCAP sau BMI.

Cu toate acestea, un artist îşi poate apăra imaginea şi reputaţia care i-ar fi afectate prin folosirea în mod repetat a unei melodii fără acordul expres.

Noua scrisoare, făcută publică de Artist Rights Coalition (ARA), conţine acest aspect.

„Să fii implicat în politică fără voie în această manieră poate compromite valorile unui artist iar fanii ar fi dezamăgiţi - cu costuri mari economice şi morale“, se arată în scrisoare.

Semnatarii au cerut un răspuns din partea partidelor politice până la 10 august, explicând cum plănuiesc să „îndeplinească aceste cerinţe“.

Printre starurile care s-au alăturat companiei se află: Sheryl Crow, Cyndi Lauper, REM, Alanis Morrisette, T Bone Burnett, Aerosmith şi moştenitorii lui Kurt Cobain.