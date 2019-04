Mick Jagger va fi operat la inimă. Care sunt şansele de recuperare ale solistului The Rolling Stones

După ce formaţia The Rolling Stones a anunţat că turneul nord-american a fost amânat din cauza problemelor de sănătate ale lui Mick Jagger, solistul va fi supus unei operaţii la inimă pentru a i se înlocui o valvă cardiacă. Intervenţia chirugicală se va realiza săptămâna aceasta, pe 5 aprilie, la New York, potrivit Reuters

Şansele ca Mick Jagger să se recupereze complet sunt ridicate, rata de succes a acestei proceduri medicale fiind de 95%. Medicii se aşteaptă ca muzicianul să revină pe scenă până la vară.

Şi publicaţia Page Six , care citează surse anonime, afirmă că operaţia ar consta în montarea unui stent.

Cu toate acestea, reprezentanţii lui Jagger în Statele Unite nu au răspuns solicitărilor de a comenta informaţiile.





Formaţia a anunţat sâmbătă că amână toate viitoarele concerte din turneul în Statele Unite şi Canada pentru a-i oferi lui Mick Jagger timp să primească tratament medical.

Mai mult de un milion de fani îşi cumpăraseră bilete pentru cele 17 concerte amânate. Aceştia au fost încurajaţi să-şi păstreze tichetele, deoarece rămân valabile pentru noile date: „Ne cerem scuze pentru neplăcerile provocate celor care au bilete la acele concerte. Vrem să-i asigurăm pe fani că tichetele vor fi valabile pentru datele reprogramate care vor fi anunţate în curând“. Nu au specificat de ce fel de tratament are nevoie Jagger, dar se aşteaptă să se recupereze complet.

Şi cântăreţul britanic a scris, într-un mesaj pe Twitter dedicat fanilor, că va lupta foarte mult pentru a se întoarce cât mai repede pe scenă, însă nu a explicat problemele sale medicale: „Îmi pare rău pentru toţi fanii noştri din America şi Canada care au cumpărat bilete, nu-mi place să vă dezamăgesc aşa. Sunt devastat că trebuie să amân turneul, dar voi munci foarte mult pentru a reveni pe scenă cât pot de repede. Încă o dată, vă cer scuze tuturor“.

Turneul „No Filter“ de anul acesta al grupului britanic trebuia să înceapă pe 20 aprilie, la Miami. Muzicienii urmau să susţină show-uri la Los Angeles, Washington, D.C., Philadelphia, Boston, New York şi Chicago, dar şi în weekendul de ziua Canadei.



În prezent, trupa lucrează în studio pentru un nou album.



The Rolling Stones, înfiinţată la Londra în 1962, este una dintre cele mai apreciate formaţii rock din lume. Până în prezent, grupul britanic a lansat 30 albume de studio, care au fost vândute în aproximativ 200 de milioane de copii pe plan mondial. Între discurile de referinţă se numără „Their Satanic Majesties Request“ (1967), „Beggars Banquet“ (1968), „Let It Bleed“ (1969), „Sticky Fingers“ (1971), „Exile on Main St“ (1972), „It's Only Rock 'n Roll“ (1974), „Tattoo You“ (1981), „Steel Wheels“ (1989), „Voodoo Lounge“ (1994) şi „Bridges to Babylon“ (1997). În prezent, grupul este format din Mick Jagger (voce, chitară), Keith Richards (chitară, voce), Charlie Watts (tobe) şi Ronnie Wood (chitară). Grupul britanic a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1989.



Cel mai recent disc al formaţiei, „Blue & Lonesome“, a fost lansat în 2016.

