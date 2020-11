Mesaje emoţionante la moartea actriţei Draga Olteanu Matei: „O comoară de inteligenţă, umor, autoironie şi har pe care le pot duce doar cei magistrali“

Actriţa Draga Olteanu Matei a încetat din viaţă în această noapte, la Spitalul ”Sf. Spiridon”, din Iaşi, unde fusese internată în urmă cu câteva zile, pentru o hemoragie digestivă. Draga Olteanu avea 87 de ani.

Actori, cântăreţi şi jurnalişti şi-au exprimat regretul după aflarea teribilei veşti şi au împărtăşit amintiri dragi cu marea actriţă. Oana Pellea, Alexandru Arşinel, Fuego, Mircea Radu şi Irina Păcurariu se numără printre cei care au transmis mesaje de condoleanţe.

Să nu plângeţi

Paul Surugiu Fuego: "Nu i-ar fi plăcut să plângem pentru ea, ci să râdem şi să ne-aducem aminte de ea aşa cum era, cu dragoste de viaţă. Draga Olteanu Matei a plecat azi către gaşca aceea formidabilă de actori români care ne privesc de undeva şi care-au definit teatrul românesc. Acum vreo 22 de ani am întâlnit-o prima oară, când ea şi Rodica Popescu Bitănescu mi-au oferit o şansă. De atunci m-a urmărit şi mereu a venit cu sfaturi utile, cu gânduri care m-au ajutat şi mi-au dat încredere în mine, mai ales că era un aspru critic al calităţii, definindu-şi viaţa prin profesionalism, demnitate şi putere de a spune, prin simboluri, lumi ale teatrului şi filmului! De la doamna Draga ştiu că nu vorbele alambicate şi pline de laude ne descriu. Nu era mare admiratoare a laudelor, iar destinul ei artistic a fost mai ceva ca o carte deschisă a teatrului, un soi de obiect de studiu pentru cei care aleg să facă această meserie. A jucat şi dramă, a definit comedia, a scris scenarii impresionante, a regizat, a format tineri şi a insuflat celor din jur corectitudinea sa faţă de limbă, de neam, de valori. Naturaleţea i-a fost armă şi sinceritatea felului său a plasat-o în rândul clasicilor.

Face parte din tezaurul nostru, fiind una dintre cele mai mari şi mai semnificative actriţe ale românilor, cu sute de roluri în teatru, film şi televiziune, intrând perfect, mereu, în pielea personajelor ei, descriind valori umane. Raţiunea sa de a exista, disciplina şi puterea de a alege între ce-i corect şi ce nu, i-au adus, în ani, iubirea publicului român, care nu o va uita niciodată. Rămas bun, doamna Draga Olteanu Matei! Mi-aţi fost tare dragă!"

Draga Olteanu Matei şi Paul Surugiu-Fuego FOTO Facebook Fuego

Singura fotografie din studenţie

Draga Olteanu Matei, în studenţie FOTO Facebook Irina Păcurariu

O prietenie neaşteptată

Radu Herjeu, membru CNA: Acum 20 de ani mă sună o amică: ”Nu ştiam că eşti prieten cu Draga Olteanu Matei”. Nici nu sunt, spun eu, n-o cunosc decât ca oricine altcineva, de la teatru sau TV. ”Vai, ce te-a lăudat adineauri, la TVR 2, de zici că eraţi prieteni de-o viaţă”. Am căutat emisiunea, într-adevăr, spusese multe lucruri frumoase despre mine, pentru care i-am rămas recunoscător toată viaţa. Nu mi s-a-ntâmplat de multe ori să fiu apreciat public de cineva cu care să nu mă fi întâlnit niciodată până atunci.

Aveam s-o cunosc în persoană la scurt timp, întâlnire provocată de mine ca să-i pot mulţumi. Apoi am invitat-o în juriul LicArt, festivalul naţional de arte pe care-l organizez. Apoi, la mulţi ani distanţă, am fost amândoi în juriul unui concurs de trupe de teatru de liceeni, la Focşani. Ne-am mai auzit la telefon şi am vizitat-o la Piatra Neamţ acum trei ani (de atunci e şi poza). Am stat de vorbă multe ore şi m-am bucurat iar de poveştile sale şi de plăcerea pe care o avea de a le spune. Eu aşa mi-o voi aduce aminte mereu. Din păcate, din cauza sănătăţii, n-a putut veni la premiera piesei mele la Bacău. Şi am tot sperat de atunci c-o s-o revăd înainte de... Din păcate, nu s-a-ntâmplat. Mulţumesc mult, Draga mea Dragă şi drum lin..."