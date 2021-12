Katy Perry s-a iubit cu un criminal. Dovezile care au marcat-o pe actriţă

Lewis a cunoscut succesul ca actor. Primul lui rol mai semnificativ a fost în seria "The O.C.", după care a interpretat rolul Kip din serialul "Sons of Anarchy". Însă, după ce şi-a încheiat contractul cu producătorii de la "Sons of Anarchy", în 2009, Johnny parcă nu şi-a mai găsit locul pe nicăieri, a intrat într-o derivă existenţială care l-a costat, până la urmă, propria viaţă şi l-a determinat să comită nişte fapte abominabile.

Cel mai probabil a fost vorba de stresul de-a se menţine în atenţia producătorilor hollywoodieni, la care s-au adăugat ceva probleme personale şi un dezechilibru psihic care l-a dat complet peste cap. Altfel nu ne explicăm cum de-a ajuns un actor în floarea vieţii să recurgă la nişte fapte odioase ca uciderea cu sânge rece a unei biete femei de 81 de ani ca proprietăreasa lui, Catherine Davis.

