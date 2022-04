Johnny Depp a depus mărturie pentru prima dată în procesul împotriva fostei soţii Amber Heard: „Sunt obsedat de adevăr” VIDEO

„Adevărul este unicul lucru care mă interesează. Minciunile nu te duc nicăieri, dar minciunile construite pe minciuni se construiesc pe minciuni”, a spus Depp. „Sunt obsedat de adevăr”.

Interogat de propriul avocat, Depp a negat că a fost vreodată violent cu Heard sau cu altă femeie.

Heard l-a acuzat pe Depp că a lovit-o, sufocând-o de mai multe ori de-a lungul relaţiei lor. Ea a mai susţinut că Depp a agresat-o odată sexual în timpul unei lupte în Australia, în 2015. Depp şi Heard au divorţat în 2016.

În decembrie 2018, Heard a publicat un articol în The Washington Post în care a făcut aluzie la acuzaţiile ei anterioare, deşi nu i-a scris numele lui Depp. Depp a dat-o în judecată pentru 50 de milioane de dolari.

„Am simţit că este responsabilitatea mea să mă susţin în instanţă, nu doar pentru mine în acest caz, ci şi pentru copiii mei”, a mărturisit Depp. „M-am gândit că este diabolic ca ai mei copii să fie nevoiţi să meargă la şcoală şi să-şi vadă colegii sau reprezentanţii şcolii venind la ei cu infama coperta a revistei People în care doamna Heard apărea cu o vânătaie pe faţă”.

Depp a spus că acuzaţiile împotriva sa sunt „destul de odioase şi tulburătoare” şi „nu se bazează pe niciun fel de adevăr”. „Este foarte ciudat ca într-o zi să fii Cenuşăreasa şi în 0,6 secunde să te transformi în Quasimodo”, a spus el.

Depp a mai vorbit despre abuzul psihic pe care l-a îndurat din partea mamei sale când a copilărit în Kentucky, spunând că ea arunca cu lucruri în el şi că îl bătea cu un pantof cu toc.

Despre începutul relaţiei cu Heard, el a afirmat că i se părea „prea bine să fie adevărat”.

„Era atentă. Era iubitoare. Era deşteaptă. Era bună. Era amuzantă. Era înţelegătoare”, a spus el, adăugând că împărtăşeau pasiunea pentru blues şi că Heard, adeseori, îi scotea cizmele când se întorcea acasă.

Dar într-un an şi jumătate, a spus el, „a devenit aproape altă persoană”.

Depp a vorbit şi despre cariera sa de actor şi cum a creat personajul Căpitanului Jack Sparrow pentru primul film din franciza „Piraţii din Caraibe”. El s-a inspirat din desenele animate Bugs Bunny şi Wile E. Coyote, spunând că simţea că personajele de desen animat pot depăşi graniţele în acelaşi timp atrăgând toate vârstele.

„Este ca şi cum ai face o supă. Sunt doar ingredientele. Este ceva acolo din Pepe Le Pew. Ceva din Keith Richards este acolo”.

I s-a cerut să vorbească despre consumul de droguri, subiect care a apărut şi în mod repetat în timpul procesului. El a spus că nu a luat droguri pentru a „petrece”, ci mai degrabă pentru a scăpa.

„Am luat aceste substanţe din când în când pentru a mă amorţi, pentru a mă amorţi de fantomele care erau încă cu mine din tinereţe”, a spus el. „A fost, în esenţă, auto-medicaţie, unul dintre acele momente de „scoate-mă de aici”, în care ceea ce vrei este doar să scapi din propriul creier”. El a negat descrierea lui Heard în privinţa sa. „Nu sunt vreun maniac care are nevoie să fie drogat tot timpul”, a spus el.

Depp a recunoscut că a devenit dependent de Roxicodone - un analgezic pe bază de reţetă - după ce s-a rănit în timp ce arunca un scaun în „Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”, a patra parte din franciză. El a descris dependenţa ca fiind ca o „maimuţă pe spatele tău” şi a spus că a luat pastile timp de patru până la cinci ani sau mai mult.

Depp va continua să depună mărturie şi miercuri.