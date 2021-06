Ioana Dichiseanu, primul interviu după moartea tatălui: „Mi-a apărut în vis în fiecare noapte şi mi-a spus nişte lucruri“

A fost peste puterea ei să vorbească cu presa în ziua înmormântării, dar iată că Ioana Dichiseanu a revenit în prim-plan, cu declaraţii emoţionante, la 40 de zile de la moartea tatălui său, marele actor Ion Dichiseanu. Într-un interviu exclusiv pentru Antena 3, tânăra povesteşte că legătura cu părintele continuă şi după dispariţia acestuia.

Ioana Dichiseanu: "Visez conversaţii care nu au legătură cu amintirile trăite"

„Am apreciat şi mesajele şi gândurile, dar sincer vă spun că nu am putut să răspund nimănui. Nu ştiu dacă o să pot trece vreodată (n.r. peste durerea pierderii tatălui). Fiecare moment pentru mine şi fiecare zi care trece este grea, pentru că el nu mai este fizic şi îmi este dor de el în fiecare clipă. (...) Deocamdată vreau să îmi canalizez toate gândurile către tata, pentru a încerca să păstrez o comunicare cu el”, a declarat Ioana. „Mi-a apărut în vis în fiecare noapte şi mi-a spus nişte lucruri, am foarte multe semne şi confirmări de la el că este în continuare lângă noi. (...) Visez conversaţii care nu au legătură cu amintirile trăite. (...) Dimineaţa mă trezeam şi chiar treceam la fapte şi am reuşit să fac nişte lucruri pe care el m-a rugat să le fac”, povesteşte Ioana.

Întrebată care este cea mai preţioasă moştenire lăsată de Ion Dichiseanu, Ioana a răspuns că însăşi faptul de a fi copilul lui. „Am onoarea de a-i duce mai departe numele, frumos şi cu demnitate, aşa cum îi plăcea lui să spună şi ştiu că am fost un copil bun pentru el şi sper să fiu şi de acum înainte. (...) Cea mai importantă moştenire pentru mine este faptul că sunt copilul lui”, a mai spus Ioana pentru sursa citată.

