Geena Davis: „După ce am împlinit 40 de ani, am simţit că am încetat să mai exist pentru Hollywood“

Geena Davis (64 ani), actriţă americană, câştigătoare a unui premiu Oscar şi Glob de Aur, nominalizată la Premiile Emmy, producătoare, scriitoare, atletă şi fost model, a vorbit despre provocările vieţii de actor, recunoscând că după ce a împlinit 40 de ani rolurile au fost rare.

„Odată ce am avut cifra patru ca prefix al vârstei, am căzut de pe stâncă”, povesteşte actriţa.

Faimoasă în anii '80 pentru frumuseţea sa naturală, actriţa a declarat în trecut că Hollywood-ul a respins-o la sfârşitul anilor '90 pentru că nu mai arăta ca în tinereţe.

„Am crezut că, în continuare, cariera mea va fi la fel şi că voi merge pe acelaşi drum. Dar după ce am împlinit 40 de ani, am simţit că am încetat să mai exist pentru Hollywood. îmi imaginam că voi ajunge ca Meryl Streep sau Jessica Lange, care şi după ce au trecut de prima tinereţe, au continuat să facă filme. Dar nu erau roluri pentru mine. A fost dureros", a spus actriţa.

Geena a devenit celebra pe plan international gratie filmelor „Tootsie", „A League of Their Own“, "Thelma si Louise" si "Sarutul dulce al razbunarii".