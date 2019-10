FOTO Cum arăta Dwayne Johnson la 15 ani: poza postată de The Rock a adunat peste şase milioane de aprecieri

Dwayne Johnson a publicat pe contul său de Instagram o poză cu el de pe vremea când avea 15 ani.

Imaginea postată de actor a strâns 6,850,854 de aprecieri şi o mulţime de comentarii.

The Rock, care este cel mai bine plătit actor de la Hollywood, a scris, nostalgic, în descrierea fotografiei: „Eram un copil de 15 ani, 1,93 metri, 90 de kilograme, cu o mustaţă înfiorătoare şi am fost forţat să plec din Hawaii pentru a trăi în Nashville, unde m-am înscris la un nou liceu, iar toţi oamenii m-au tratat de parcă aveam ciumă şi m-au izolat crezând că sunt un poliţist sub acoperire. Poveste adevărată! Am avut o viaţă sălbatică şi o perioadă a copilăriei şi adolescenţei incredibilă“.

În imagine, The Rock apare în bustul gol, observându-se astfel diferenţa de greutate dintre acel moment şi prezent, şi poartă o pereche de pantaloni scurţi albi.

Actorul american Dwayne Johnson (47 de ani) a fost cel mai bine plătit actor din ultimul an, cu peste 89 de milioane de dolari, potrivit topului întocmit de revista Forbes.

Cunoscut pentru roluri ca „Rampage“, „Skyscraper“ şi „Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw“, The Rock a urcat în clasamentul întocmit de Forbes de pe poziţia secundă. Veniturile lui din ultimele 12 luni, de 89,4 milioane de dolari, sunt însă mai mici decât cele realizate până la aceeaşi dată din 2018, de 119 milioane de dolari.

Dwayne va mai putea fi văzut anul acesta în continuarea „Jumanji: The Next Level“, alături de Kevin Hart şi Jack Black. Pentru această următoare peliculă, care va avea premiera în luna decembrie, The Rock primeşte 23,5 milioane de dolari. De asemenea, actorul primeşte un salariu de 700.000 de dolari pentru fiecare episod din serialul „Ballers“.