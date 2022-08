Dustin Hoffman, la 85 de ani. Cariera fabuloasă a vedetei care a renunţat la studii

A beneficiat de pregătire la Conservatorul de Muzică din Los Angeles, hotărând ulterior să se îndrepte spre actorie. Timp de doi ani a urmat un program de pregătire la Pasadena Playhouse, conform www.imdb.com, citat de Agerpres.

S-a afirmat ca actor în anii 1960-1970, o perioadă cunoscută în cinematografie drept una efervescentă pentru Hollywood, notează www.rottentomatoes.com.





A încercat să se impună pe Broadway, însă ceea ce l-a propulsat către industria de film a fost interpretarea principală din ''The Graduate'' (1967), în regia lui Mike Nichols şi pentru care a primit prima nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor, potrivit www.washingtonpost.com şi www.rottentomatoes.com.

Conform Agerpres, au urmat roluri diverse precum cele din "Midnight Cowboy" (1969), "Little Big Man" (1970), "Straw Dogs" (1971) şi "Papillon" (1973), care i-au confirmat reputaţia de actor. În peliculele "All the President's Men" (1976) şi "Marathon Man" (1976) a demonstrat că poate interpreta şi în producţii de ''box-office''.

Unul dintre cei mai talentaţi actori

"Kramer vs. Kramer" (1979) şi "Rain Man" (1988) i-au adus Oscarul pentru cel mai bun actor. "Midnight Cowboy" (1969), "Lenny" (1974), "Tootsie" (1982) şi "Wag the Dog" (1997) au fost alte pelicule în care pentru interpretările sale a fost selectat pentru prestigioasa statuetă a Academiei Americane de Film.

A mai jucat în "Sleepers" (1996) şi alături de Robert De Niro în "Wag the Dog" (1997). După anii 2000, îl regăsim în distribuţia unor producţii precum "I Heart Huckabees" (2004), "Meet the Fockers" (2004), "Kung Fu Panda" (2008), "Kung Fu Panda 2" (2011), "Kung Fu Panda 3" (2016), pe lângă rolurile din "Chef" (2014) şi "The Meyerowitz Stories" (2017).

Cariera sa cuprinde roluri diverse, recompensate corespunzător, în decurs de patru decenii, fiind unul dintre cei mai înzestraţi actori ai generaţiei sale, menţionează www.rottentomatoes.com. Pe lângă premiile Oscar, Dustin Hoffman a mai fost recompensat cu 61 de distincţii şi a fost selectat la alte 54 de nominalizări, potrivit www.imdb.com.