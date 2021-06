Dispută regală. Ce diferende sunt între prinţul Charles şi prinţul Harry

Prieten al prinţesei Diana, Stewart Price a publicat cartea „Diana, The Voice of Change” şi a emis unele păreri despre persoanele care au înconjurat-o pe Diana înaintea decesului ei din 1997. Pearce a spus în exclusivitate pentru Us că acele comentarii sunt „categoric, doar observaţii simple că unele comportamente [ale membrilor familiei regale] poate nu au fost atât de inteligente emoţional pe cât ar fi putut fi.”, scrie săptămânalul UsWeekly, citat de Hotnews.

A continuat, vorbind despre fostul soţ al prinţesei, prinţul Charles, acum în vârstă de 72 de ani. „De exemplu, prinţul Charles este un om foarte, foarte timid, foarte delicat şi sensibil, dar noi îi vedem personalitatea publică, pe când în particular este deosebit de sensibil.”

Terapeutul pentru voce a precizat că „dacă când suntem foarte sensibili, atunci când ne confruntăm cu emoţii foarte puternice şi ardente din afara noastră”, oamenii tind să fie agresivi sau să evite răspunsul. Când Diana l-a acuzat pe Charles că are o legătură cu ducesa Camilla, răspunsul lui a fost evident.

„Aşa că s-a retras în sine şi ca rezultat a devenit distant. Evident, aceasta nu a calmat provocarea cu care se confrunta”, a spus Price.

Expertul, al cărui tată a lucrat pentru răposatul prinţ Philip, a explicat că personalitatea prinţului Charles este confirmată de toate declaraţiile publice al prinţului Harry, în vârstă de 36 de ani, inclusiv când a dezvăluit că tatăl său nu i-a vorbit de câtăva vreme.

„Aşa procedează Charles. ... Nu poate face faţă din cauza sensibilităţii, aşa că se ascunde. Şi Harry încearcă să vindece asta. Nu din resentiment, nu din furie sau răzbunare, dorinţă de critică sau acuzaţii. ... A simţit că este doar cineva care spune: Aşa este şi din acest motiv vrem să facem o schimbare.”

În serialul său pentru AppleTV+, „The Me You Canʼt See”, Harry examinează sănătatea mintală şi expune cum a contribuit la anxietatea şi depresia sa ascendenţa regală, comentând abordarea subiectului de către tatăl său.

„Tatăl meu obişnuia să-mi spună când eram mai tânăr, obişnuia să ne spună lui William şi mie: Aşa a fost pentru mine, aşa va fi şi pentru voi.” „Nu are sens”, a spus într-un episod fostul pilot militar. „Dacă tu ai suferit, nu are sens ca şi copiii tăi să sufere. De fapt este invers. Dacă ai suferit, fă tot ce poţi ca să te asiguri că, indiferent ce experienţe, experienţe negative ai avut tu, poţi să faci ce trebuie pentru copii.”

O sursă din familia regală a declarat pentru Us că serialul l-a lăast livid pe prinţul de Wales. „Charles fierbe de furie şi se simte torturat de atacurile repetate ale lui Harry. Ar vrea să le lase baltă. Consemnul general în familia regală este să fie ignorat comportamentul lui Harry, pentru a nu aţâţa focul, dar lui Charles îi este greu să stea retras. Ar vrea cu adevărat să se apere.”

„The Me You Canʼt See” a avut premiera în mai, la două luni după dezvăluirile lui Harry şi Meghan Markle la CBS.

În interviul din martie, Harry a spus că Charles „a încetat să-i răspundă la telefon” după ce ducele de Sussex a expus planul său şi al lui Markle, 39 de ani, de a se retrage din îndatoririle de membri ai familiei regale. „M-am simţit cu adevărat abandonat, deoarece şi el a trecut prin ceva similar. Ştie cum este durerea, iar Archie este nepotul lui”, a spus Harry. „Îl voi iubi mereu, dar este foarte dureros ce s-a întâmplat. Şi va contiua să fie una din priorităţile mele să încerc să vindec această relaţie.”

Dezvăluirea publică a resentimentelor l-a înfuriat pe părinte. „Charles nu este de acord ca Harry să-şi denigreze familia în public. El crede că toate subiectele puteau fi uşor rezolvate în familie”, a declarat o sursă.