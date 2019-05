Cristina Ţopescu a explicat de ce nu va vota cu USR-PLUS: „Am dezamăgiri în ce priveşte incapacitatea Opoziţiei de a fi unită“

Pe 15 mai, la un an de la moartea jurnalistului Cristian Ţopescu, fiica sa a dezvăluit cum va vota la alegerile europarlamentare din 26 mai, precizând că va fi un vot în onoarea tatălui său.

Cristina Ţopescu a explicat că, deşi la alegerile parlamentare din 2016 a votat cu USR, acordând astfel încredere unor politicieni noi, anul acesta nu va mai face acelaşi lucru, însă a subliniat că va continua să susţină anumiţi membri USR atâta timp cât nu-i va fi înşelată încredere.

Totuşi, jurnalista mărturiseşte că a fost şi dezamăgită de incapacitatea partidelor de opoziţie de a fi unite şi consideră că dacă nu vor reuşi acest lucru, atunci românii vor ajunge să nu mai voteze deloc. De altfel, Ţopescu face referire la atacul recent al lui Dacian Cioloş, preşedintele PLUS, la adresa preşedintelui României Klaus Iohannis.

În încheiere, Cristina Ţopescu a dezvăluit că pe 26 mai va vota cu PNL, însă a precizat că va continua să susţină toate partidele de Opoziţie „mânate de dorinţa de a face ceva bun pentru ţara asta şi nu de interese personale sau de grup“.

„Pentru că tatăl meu a fost un membru al Partidului National Liberal, pentru el, în memoria lui, voi vota, la aceste alegeri, PNL. Îi datorez asta şi îi spun: sper să nu te fi înşelat, totuşi, când ai ales să fii membru al acestui partid. Nu toţi membrii lui îi fac cinste, dar sper că sunt mai mulţi cei buni şi corecţi şi că de ceilalţi PNL va continua să se cureţe!“, a scris jurnalista.

Mesajul integral al Cristinei Ţopescu publicat pe Facebook:

„Azi (15 mai - n.red.), la un an de la plecarea tatălui meu, am luat o decizie.

Eu am votat în 2016 cu USR, am acordat credit unor oameni noi, deci USR şi datorita votului meu e în Parlament. Am cunoscut mulţi membri USR, mulţi dintre ei îmi inspiră încredere şi o să-i susţin în continuare, dacă nu-mi vor înşela aşteptările, deci nu necondiţionat.

Deocamdată am oarece dezamăgiri în ce priveşte incapacitatea Opoziţiei de a fi unită, de a înţelege momentul crucial pe care-l trăim şi pericolele care se prefigurează tot mai clar. Dacă nu reuşesc să priceapă că, dincolo de ego-ul şi ambiţiile lor, acum trebuie să înceteze cu orice fel de atac unii împotriva altora sau împotriva preşedintelui, că acum trebuie să acţioneze unit, deci şi coerent, noi, românii, mă tem că nu-i vom mai ierta.Vor pleca tot mai mulţi români din ţară, iar cei rămaşi, într-o zi, nu vor mai ieşi la vot. Nu va merge la infinit votarea răului mai mic, frustrările se acumulează şi la un moment dat oamenilor nu le va mai păsa, orice-ar fi. Ăsta va fi sfârşitul nostru ca naţie, vom deveni ceea ce încercăm să nu devenim, adică doar o populaţie. Sau poate dacă generaţiile care vin vor fi mai determinate, în loc să plece ei afară, îi vor goni ei pe cei care conduc ţara asta în bătaie de joc. Nici asta nu-i exclus.

Pentru că tatăl meu a fost un membru al Partidului Naţional Liberal, pentru el, în memoria lui, voi vota, la aceste alegeri, PNL. Îi datorez asta şi îi spun: sper să nu te fi înşelat, totuşi, când ai ales să fii membru al acestui partid. Nu toţi membrii lui îi fac cinste, dar sper că sunt mai mulţi cei buni şi corecţi şi că de ceilalţi PNL va continua să se cureţe!

Votez cu PNL, dar sunt alături de toate partidele din Opoziţie mânate de dorinţa de a face ceva bun pentru ţara asta şi nu de interese personale sau de grup. Vom vedea care vor fi acelea, nu mai suntem dispuşi să fim indulgenţi, am fost şi iată unde am ajuns!

Doamne ajută, ieşim la vot!!!“

