CRBL a făcut un prim pas către împăcarea cu Oase. Ce răspuns a primit din partea fostului său coleg

„Mi-am dat seama că sunt atâţia oameni cu care am adunat atât de multe amintiri pe care, cumva, nu îi mai bag în seamă sau nu mai vorbim şi din vina mea. Aşa că trebuie să fac eu primul pas pentru a nu mai căra cu mine povara învinuirii. Cu Oase am făcut un prim pas şi am rămas dezamăgit.

S-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu se poate şterge. Nu pot să uit, dar am iertat. S-a întâmplat atunci o tragedie, tatăl lui Oase a decedat. În momentul ăla am trimis condoleanţe, într-un video, către Oase, în care i-am spus că îmi cer cumva iertare şi că sunt aici oricum. Dar a rămas tot linişte”, a povestit CRBL, explicând că Oase nu a mai făcut niciun pas către el.

