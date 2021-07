Carmen Tănase a vândut toate proprietăţile din Bucureşti şi s-a mutat la ţară. Care este motivul

Carmen Tănase a anunţat, în urmă cu câteva luni, că îşi va vinde proprietăţile din Capitală şi se va muta la ţară.

Astfel, actriţa a vândut tot ce deţine, fără să se uite în urmă, pentru a se bucura de traiul simplu şi sănătos. Cu toate acestea, ea nu a dezvăluit însă unde locuieşte acum.

„Am vândut tot ce aveam în Bucureşti, am vrut să scap de mizeria de acolo, să respir aer curat şi ne-am mutat la…ţară. Încă nu am grădina mea, dar o voi face. Am o curte mare, aşa cum mi-am dorit”, a declarat actriţa pentru impact.ro.

Ea trăieşte acum înconjurată de 3 câini şi 14 pisici, ultima, în vârstă de doar câteva săptămâni, pe care i-a adus-o cineva, de prin vecini.

„Cea mai mare are 19 ani, toate sunt sterilizate şi se înţeleg foarte bine cu cânii, doar au crescut împreună. Vin toate şi dorm lângă mine”, a mai povestit ea.

Carmen Tănase va reveni în Bucureşti, va face naveta atunci când va avea diferite spectacole, proiecte, însă Capitala nu va mai fi casa ei.