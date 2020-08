Bruce Springsteen, Steve Buscemi, Jim Jarmusch şi Dropkick Murphys, omagiu lui Joe Strummer, lider al trupei The Clash

Intitulat „A Song for Joe: Celebrating the Life of Joe Strummer”, evenimentul online care va dura 2 ore va cuprinde testimoniale şi interpretări ale prietenilor şi fanilor, personalităţi din lumea artei.

Transmisiunea va fi gratuită, pe JoeStrummer.com, de la ora 22.00, şi va avea caracter filantropic - vor fi solicitate donaţii pentru Save Our Stage, iniţiativă de strângere de fonduri pentru cluburi şi teatre închise din cauza pandemiei, scrie news.ro

Vor mai participa Tom Morello, Shepard Fairey, Frank Turner, Albert Hammond Jr. de la The Strokes, Matt Dillon, Joe Ely, Hinds, Cherry Glazerr, Craig Finn şi Tad Kubler de la Hold Steady.

Evenimentul va fi găzduit de cântăreţul Jesse Malin.

Strummer, născut în Ankara, pe numele real John Graham Mellor, a murit în 2002, în Marea Britanie, la vârsta de 50 de ani. A semnat, între altele, cântece ca „Know Your Rights”, „London Calling”, „Rock The Casbah”, „Straight To Hell” şi „Coma Girl”.

„Să vezi atât de mulţi muzicieni şi artişti laolaltă pentru a-l omagia pe Joe este chiar emoţionant”, a spus văduva lui, Lucinda Tait, într-un comunicat citat de Variety. „Comunitatea a fost mereu importantă pentru el. Joe a fost mereu concentrat să aducă oamenii împreună. Chiar dacă nu putem fi toţi în aceeaşi încăpere, nu mă pot gândi la un mod mai bun ca noi, toţi, să fim uniţi. Lui Joe i-ar fi plăcut asta”, a adăugat ea.