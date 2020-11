Andreea Marin, destăinuiri tulburătoare. Cum se înţelege fiica ei, Violeta, cu Adrian, partenerul ei de viaţă

Este o revenire îndelung aşteptată, gândită ca o porţie de energie, motivare şi optimism în nişte vremuri în care tocmai aceste rezerve par că ni se termină. Tocmai de aceea noua emisiune a Andreei Marin, căreia i-a împrumutat motto-ul ei de viaţă, „Nu există nu se poate“, are timingul perfect. Pentru public, dar şi pentru Andreea, care este într-o etapă a vieţii pe cât de solicitantă, pe atât de frumoasă. Pe lângă noul proiect în televiziune, are „mega-proiectul“ în plină dezvoltare numit Violeta, fiica ei în vârstă de 12 ani, care îi lansează provocări neaşteptate zi de zi. Şi, nu în ultimul rând, campaniile desfăşurate la turaţie maximă în plină pandemie, cu ajutorul partenerului ei de viaţă, Adrian, alături de care a reuşit să ducă relaţia de cuplu într-o etapă la care nici nu visa, după cum ea însăşi a mărturisit. Toate fac parte din bagajul cu care Andreea a trecut din nou poarta TVR, la 26 de ani de când a debutat în televiziune.

OK!: Ce te-a convins să revii... acasă?

În primul rând, propunerea TVR ca eu să fac un format, având libertatea să îl concep aşa cum cred de cuviinţă, nu am simţit nicio limitare, dimpotrivă, am avut tot sprijinul. Am scris un format concret, este exact ce am gândit. Am avut dorinţa ca decorul să fie într-un anume fel, este aşa cum l-am visat, ba chiar a ieşit mai bine decât mi l-am imaginat. Iar echipa închegată. Nu aş putea să fiu mai recunoscătoare, sincer! Mulţumesc!