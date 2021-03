Andreea Marin, despre reacţiile adverse după vaccinul AstraZeneca şi cum a locuit în casă cu un testat pozitiv cu COVID

„Nu a fost chiar o plăcere, nu mă aşteptam să am reactia asta. Am avut 2 zile de stat în pat şi eu stau în pat doar legată. Am avut dureri puternice de muschi, de sus până jos, fără temperatură. Am facut controversatul vaccin, dar nu din acel lot. E normal să ne punem întrebări, să ne gândim la toate, dar am decis ca voi face şi a doua rundă. Dacă zicem cât mai mulţi nu s-ar putea să nu ne fie bine împreună”, a spus Andreea Marin.

Vedeta este cu atât mai decisă se se vaccineze cu cât, în perioada Sărbătorilor de iarnă, fiica ei, Violeta, a stat izolată 3 săptămâni în casă, infectata cu COVID-19. „Fiica mea a avut o formă uşoară, s-a izolat şi am stat total separate. Ne-am testat şi noi de multe ori, însă am ieşit negativ. Violeta a luat virusul din afara casei. Din fericire, ea are o mică garsonieră, cu tot ce îi trebuie, în casă, şi s-a putut izola. Era chiar între Crăciun şi Revelion şi i-am pus un brăduţ la uşă. Ba chiar am găsit o chestie din plastic cu care am izolat intrarea, ca să poată deschide uşa ei şi să vadă brăduţul. A fost dificil pentru că am comunicat despărţiţi, a trebuit să se descurce singură, să îşi ia pastilele, însă a fost foarte ascultătoare. Cred că fiecare generaţie are de învătat lecţiile ei”, a povestit Andreea la Exclusiv VIP, la Prima TV, din culisele izolării fiicei ei, Violeta, testată pozitiv cu noul coronavirus.