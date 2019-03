Andreea Bălan a suferit un stop cardio-respirator în timpul naşterii. Soţul vedetei: „Vă vom ţine la curent cu starea ei de sănătate“

Când a anunţat că este însărcinată pentru a doua oară, Andreea a mărturisit că dintotdeauna a ştiut că va fi mama a doi copii : „Acum patru ani, mi-am făcut o listă şi am scris pe ea că vreau ca în următorii doi ani să întâlnesc un bărbat cu care să am doi copii, şi după doi ani, recitind lista, deja aveam soţul şi un copil. Atunci am refăcut-o şi am scris că vreau încă un copil în următorii doi ani“.