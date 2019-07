Alexandru Arşinel a ajuns la terapie intensivă. Cum se simte actorul: „Am trecut printr-o mare cumpănă“

„Credeţi-mă pe cuvânt că am trecut printr-o mare cumpănă, sper ca într-o lună, până mă mut la Sinaia, să-mi mai revin. A trebuit să chem salvarea pentru că am avut o cădere de tensiune la 8 cu 6. A fost o deshidratare şi totodată o anulare a sărurilor necesare presiunii pentru inimă. (...) Nu l-am recunoscut nici pe băiatul meu. A fost o cădere de tensiune şi, odată cu ea, pistoanele din ea nu-şi mai făceau treaba. Nu mai pompau suficient oxigen acolo unde trebuie. Am rămas o noapte în spital şi uite că destul de repede m-au pus pe picioare“, a declarat Arşinel pentru B1 TV