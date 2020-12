Ştefan Stan a devenit tată. Soţia artistului a adus pe lume primul lor copil

Ştefan Stan şi Simona, soţia sa, traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viaţa lor. Artistul este extrem de fericit şi emoţionat după ce a devenit tată pentru prima oară, soţia sa aducând pe lume o fetiţă.

Simona a născut prin cezariană, atât copilul cât şi mama fiind în stare perfectă de sănătate.

„Nu pot să exprim cum mă simt, e un dar divin. O aşteptăm din clipă în clipă pe scumpa noastră. Simona e însărcinată în 38 de săptămâni, iar micuţa are deja, potrivit ecografului, 3,600 kg. Ne-am mutat anul acesta la casă, deşi a fost destul de greu. Nu ştiam la ce eforturi financiare ne băgăm în plină criză, eu nu am avut concerte aşa cum aveam înainte, ca de altfel toţi artiştii, ne-a fost foarte greu. Însă, am fost preocupaţi să ne amenajăm cuibul şi să o aşteptăm pe prinţesa noastră cum se cuvine. Tocmai ce am montat bucătăria şi camera ei“, declara artistul pentru Click.ro în urmă cu ceva vreme.