Turcan bagă spaima în elevi şi vorbeşte despre îngheţarea anului şcolar

Elevii îşi doresc ca structura anului şcolar să nu fie modificată, aşa că cer Guvernului să investească în programe de formare continuă a profesorilor astfel încât aceştia să poată livra cu profesionalism conţinuturi prin instrumente digitale, dar şi în achiziţionarea infrastructurii necesare pentru ca fiecare copil să aibă acces la digitalizarea educaţiei prin achiziţionarea device-urilor şi livrarea acestora către familiile din mediile defavorizate. Pe lângă măsuri ce ţin de infrastructură, şi reducerea conţinutul şcolar ar putea fi optimă.

„În acest moment, îngheţarea anului scolar nu ar trebui să intre în discuţie. Inclusiv amânarea examenelor naţionale ar avea un impact negativ în special asupra elevilor, însă adoptarea acestei soluţii depinde exclusiv de evoluţia epidemiei. În orice caz, excluderea ultimelor capitole/tematici din materiile evaluate care se studiază în anii terminali ar putea fi luată în considerare”, a precizat şi preşedinta Centrului pentru Politici Educaţionale, Daniela Alexe-Coteţ.



Profesoara de Limba şi Literatura Română, Cristina Tunegaru consideră, asemenea altor dascăli şi experţi în Educaţie, că anul şcolar nu poate fi îngheţat.







„Anul şcolar nu poate fi îngheţat. Milioane de copii nu pot pierde un an din viaţa lor, doar pentru că o parte din programă nu a fost parcursă. E absurd să pretinzi că aceasta e o soluţie. E doar o formă de a victimiza familii întregi care au investit timp şi răbdare în pregătire, i-au trezit pe copii dimineaţa devreme, le-au pus în spate ghiozdanele prea grele. Toate aceste eforturi nu pot fi şterse cu buretele de funcţionari incapabili de a găsi soluţii acceptabile într-o situaţie excepţională”, spune profesoara.

Tunegaru a precizat că fie şi dacă elevii nu se întorc la şcoală până în iunie, anul şcolar poate fi încheiat în primele săptămâni din septembrie. „Iar pentru clasele a VIII-a şi a XII-a, programele de examen trebuie să fie modificate, astfel încât acestea să cuprindă doar conţinuturile parcurse până în momentul suspendării”, a mai spus aceasta.





În foarte scurt timp, declaraţia Ralucăi Turcan, aceea că există posibilitatea ca anul şcolar să fie îngheţat, a fost ferm criticată şi de alte voci din Educaţie. Pe de o parte, sindicaliştii din Educaţie au cerut Guvernului să nu dea declaraţii alarmiste legate de îngheţarea anului şcolar şi că exclud această măsură. Declaraţia vicepremierului: „un mesaj scenarist şi total neprofesionist” Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” a precizată că până acum nu s-a discutat despre o posibilă repetare a anului şcolar. „În condiţiile în care cadrele didactice, părinţii şi elevii depun eforturi prin activităţi de predare on-line pentru a depăşi această criză, astfel de declaraţii nu fac decât rău”, a declarat preşedintele federaţiei, Marius Nistor. Pe de altă parte, şi elevii au reacţionat prompt, susţinând că anul şcolar nu trebuie îngheţat, iar amânarea examenelor naţionale trebuie evitată.



Consiliul Naţional al Elevilor spune că declaraţia Ralucăi Turcan denotă „iresponsabilitate faţă de elevii din România”. „Regretabil, doamna viceprim-ministru Turcan, să propagaţi un astfel de mesaj menit să demoralizeze elevii (elevii care din solidaritate şi responsabilitate trec acum prin momente de panică, anxietate, pentru că nu e uşor să fii adolescent în plin criză epidemiologică), un mesaj scenaristic şi total neprofesionist, inducând panică în rândul populaţiei în mod gratuit!”, susţine CNE.

Şi expertul în politici educaţionale al Societăţii Academice Române susţine că, prin declaraţia sa, Raluca Turcan nu a făcut decât să panicheze 2 milioane de elevi şi familiile acestora. „Suntem într-o situaţie de criză, nemaiîntâlnită, aşa că trebuie să ne adaptăm şi să ieşim din paradigma gândirii învechite. În acest moment, prioritate zero pentru Guvernul României pe plan educaţional trebuie să fie asigurarea accesului la învăţare online pentru toţi elevii din ţară. În cel mai scurt timp trebuie făcută o centralizare: câţi elevi au nevoie de laptop şi internet, iar în baza unei ordonanţe de urgenţă să se demareze un program naţional pentru achiziţia de îndată şi oferirea către cei care au nevoie. Nu ştim cât vor trebui închise şcolile, aşa că nu ne putem hazarda că „se va recupera". Procesul de învăţare trebuie să continue şi trebuie să continue pe bune pentru toţi elevii din România. Guvernul are obligaţia să nu se joace cu viitorul copiiilor, furându-le un an din viaţă”, susţine Alexandru Manda.

Mesajul lui Turcan îi demotivează pe elevi şi pe părinţi

Sociologul Gelu Duminică a catalogat declaraţia vicepremierului ca fiind „de o inconştienţă înfiorătoare” în contextul în care şcolile investesc enorm în a găsi platformele cele mai bune pentru a putea să-şi continue activitatea, iar părinţii şi elevii fac eforturi majore să susţină actul educaţional. În plus, „circa 70% din materie a fost deja parcursă până în momentul apariţiei crizei (n. red. epidemică), iar o eventuală «îngheţare» (repentenţie generală) atrage după sine provocări mult mai mari”, a argumentat sociologul.

Procesul de învăţare trebuie să continue şi trebuie să continue pe bune pentru toţi elevii din România. Guvernul are obligaţia să nu se joace cu viitorul copiiilor, furându-le un an din viaţă

Alexandru Manda

expert în politici educaţionale al Societăţii Academice Române

Vicepremierul Raluca Turcan a anunţat luni că a solicitat Ministerului Educaţiei o analiză privind evoluţia cursurilor online, precizând totodată că există posibilitatea ca elevii să repete anul şcolar. Vestea a produs panică în rândul copiilor şi al părinţilor, motiv pentru care au criticat dur mesajul transmis de politician. Acestora li s-au alăturat şi specialiştii în Educaţie. Reacţiile au scos-o şi pe Monica Anisie, ministrul Educaţiei, la rampă, aceasta afirmând că este exclusă măsura propusă.

Concret, vicepremierul a spus că sunt trei situaţii posibile, dată fiind situaţia epidemică cu COVID-19. „Una ar fi ca anul şcolar să continue şi evaluările să fie aşa cum au fost prevăzute, dar e un scenariu destul de greu de atins, întrucât deja se prefigurează închiderea şcolilor peste perioada anunţată. Al doilea scenariu ar fi al decalării evaluărilor, iar al treilea ar fi al repetării anului”, a precizat politiciana.







Drept răspuns, Ministerul Educaţiei a negat că ar exista un astfel de scenariu. „Vreau să îi asigur pe elevi, studenţi, profesori şi părinţi că la acest moment nu luăm în calcul îngheţarea anului şcolar sau amânarea examenelor cu un an”, a precizat ministrul, care a dat asigurări că specialiştii lucrează la mai multe scenarii, urmând că acestea să fie dezbătute cu toţi actorii educaţionali, iar decizia va fi luată de comun acord şi în acord cu deciziile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă.