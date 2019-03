UPDATE Profesori: Simularea probei de Matematică pentru Capacitate a fost cu exerciţii stufoase şi complicate. Baremele şi subiectele probei

Profesorii sunt de părere că subiectele au fost stufoase şi elevilor li s-a dat prea mult de calculat.

Elevii de clasa a VII-a a au avut itemi grilă, de făcut calcule iar la partea de geometrie au avut de măsurat diferite unghiuri.

„Pentru elevii de clasa a VIII-a, subiectele mi s-au părut extrem de stufoase, cu mult de calculat. Cerinţele mi s-au părut cam exagerate. Necesitau atenţie multă din partea elevilor. Exista posibilitatea intrării în criză de timp pentru că elevii se păcălesc şi încep cu algebra, crezând că este mai uşor. Anul acesta, la algebră mi s-a părut extrem de mult pentru doar 5 puncte”, spune profesorul de Matematică, Denisa Tănăsescu, de la Colegiul Naţional I.L. Caragiale din Capitală.

Problemele de geometrie au fost mai uşoare decât cele de algebră. „La geometrie mi s-a părut uşor. Însă, copii nu au avut timp de respiro, de gândit. Trebuiau să calculeze şi să scrie la foc continuu ca să termine în timp util. În situaţii de stres, copiii se pot bloca, mai ales când văd că e mult de calcul. Cred că la algebră exista riscul să se demoralizeze. Nota 10 sigur nu se poate lua uşor” , adaugă Tănăsescu.

Clasa a VIII-a

Clasa a VII-a

Ce spun elevii

„Mi s-a părut cât de cât uşor, am ştiut să rezolv cerinţele cât de cât la timp. Nu mi s-au părut foarte, foarte grele. Cred că iau un 8”, spune Andreea, elevă în clasa a VIII-a la o şcoală din Giurgiu.

Pentru elevii de clasa a VII-a, noutatea a constat în subiectele grilă.

„A fost interesant că am avut subiecte grilă deşi m-au speriat puţin. Am ştiut să rezolv deşi la început am avut emoţii”, spune Dana, elevă în clasa a VII-a la o şcoală din Mehedinţi.

„Pentru clasa a VII-a, subiectele mi se par decente şi uşor de rezolvat. Se pot lua cu uşurinţă note bune”, conchide profesorul Tănăsescu.

