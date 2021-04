Problema testării elevilor în şcoli, pusă din nou „pe tablă”. Ce spune ministrul Sorin Cîmpeanu

Sorin Cîmpeanu a catalogat revenirea elevilor la şcoală, cu prezenţă fizică, drept „un obiectiv major”, el precizând că acest lucru se poate realiza „cu condiţia esenţială a confirmării unui trend epidemiologic descendent”. El a susţinut că testarea elevilor este „un factor favorizant, nu o condiţie restrictive”.

„Dorim să se utilizeze toate testele care pot fi relevante, invazive, considerate, sau non-invazive, să fie testaţi toţi elevii care prezintă simptome şi toţi contacţii direcţi ai acestor elevi. Acesta este grupul-ţintă pentru o testare corect orientată. Pentru asta este nevoie de utilizarea mai multor tipuri de teste pentru că în multe dintre şcolile din România personalul medical lipseşte. Gândiţi-vă că DSP-ul dintr-un judeţ ar trebui să meargă rapid, în timpul celor patru ore de curs, într-o şcoală dintr-o localitate care este la 50-60-70 de kilometri. Sunt lucruri greu de realizat fără achiziţia unor teste care să poată fi administrate altfel decât de personal medical”, a declarat Sorin Cîmpeanu, joi seară, la TVR.

Sorin Cîmpeanu a precizat că nu s-a ajuns, deocamdată, la o decizie în ceea ce priveşte folosirea testelor non-invazive, din salivă.

„Deocamdată sunt disponibile testele antigen rapide. Pentru testele non-invazive există o solicitare a premierului, există o promisiune de implicare pentru a se identifica soluţii şi există o solicitare de introducere a acestor teste în metodologia INSP-ului”, a arătat ministrul.

De ce s-a decis prelungirea vacanţei de primăvară

„În situaţia în care ne aflăm, în care pierderile generate de predarea online sunt foarte mari, orice săptămână de prezenţă fizică contează. Dacă nu am fi făcut acest lucru nu am fi avut şansa unei săptămâni cu prezenţă fizică în luna iunie. Doi: dacă am fi predat online, acele diferenţe care au accentuat foarte mult inechitatea s-ar fi aprofundat încă şi mai mult”, a explicat ministrul, arătând că, în condiţiile actuale, aceasta este „varianta cea mai puţin dăunătoare pentru elevi”.

Directorul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, Adriana Pistol, afirma că la nivelul Ministerului Sănătăţii se discută despre utilizarea testelor din salivă pentru depistarea infecţiei cu SARS-CoV-2.

„Nu interzicem, dar noi încercăm să facem o gândire în sensul interpretării acestor rezultate, pentru că este important să ştim cum să le interpretăm, având în vedere că consecinţele pot să fie majore, respectiv un caz negativ în ce măsură este cu adevărat un caz negativ, un caz pozitiv în ce măsură este cu adevărat un caz pozitiv cu toate consecinţele de izolare, tratament”, explica medicul.