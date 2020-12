Ministrul Educaţiei promite să rezolve problema pagiatelor: Nu se poate altfel. Garantez cu mandatul pe masă

Vreau să lămurim şi acea problemă a plagiatelor. Aţi fost acuzat că nu aţi vrut să rezovlaţi problema plagiatelor. Cum o veţi rezolva din funcţia de ministru?



Toleranţă zero faţă de cazurile probate şi dovedite de plagiat. Nu poate fi altfel. Când am spus orice, înseamnă orice, al oricui. În programul coaliţiei de guvernare găsiţi un registru naţional unic integrat al diplomelor şi actelor de studiu, care să cuprindă toate diplomele de BAC, pentru că avem multe probleme şi acolo, diplomele de licenţă, masterat şi doctorat. Deja se introduc tezele de doctorat într-o platformă. Pe lângă ele am propus să introducem şi lucrările de licenţă şi masterat, astfel încât toate să se regăsească într-o platformă care să reunească toate cele patru sisteme de educaţie.