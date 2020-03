Google a lansat o platformă pentru cadrele didactice, dedicată învăţării la distanţă

Platforma oferă resurse în limba română necesare profesorilor pentru a se instrui în utilizarea pachetului G Suite for Education, pentru a se conecta cu elevii lor şi a realiza lecţii interesante şi plăcute.



„Google Suite for Education este o colecţie de aplicaţii care oferă acces la funcţiile educaţionale esenţiale (crearea lecţiilor online, generarea de documente de toate felurile, formarea şi gestionarea clasei, schimbul de fişiere, email, etc.). G Suite for Education este disponibil în mod gratuit instituţiilor de învăţământ. Acestea se pot înscrie pentru a beneficia gratuit de pachetul G Suite for Education”, se arată în comunicatul de presă remis Adevărul.

Platforma dedicată învăţării la distanţă oferă şi un ghid pentru predarea de acasă dedicat profesorilor, disponibil online. Acesta oferă informaţii pas cu pas, de la organizare spaţiului de lucru de acasă, pregătirea cursului şi a „întâlnirii” video cu elevii, pregătirea predării şi predarea propriu-zisă, până la colaborarea cu elevii, inclusiv folosirea Jamboard, o tablă online unde prezintă în timp real elevilor, şi organizarea de discuţii 1:1 cu elevii. Google va actualiza constant informaţiile şi resursele dedicate învăţării la distanţă, pe măsură ce va primi feedback de la cadrele didactice şi de la parteneri.

„Învăţarea la distanţă prin serviciile gratuite Google a fost posibilă prin colaborarea cu EduApps şi Ministerul Educaţiei. Peste 200.000 profesori au fost sau sunt în curs de pregătire despre cum folosirea resurselor disponibile pentru educaţia la distanţă”, se mai arată în documente.