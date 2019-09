Cum ucide statul din faşă învăţământul privat în România

Joc de amânare

Concret, este vorba de o autorizaţie ISU a clădirii, ce trebuie reconfimată de cei de la ARACIP printr-un proces verbal în urma unei evaluări la faţa locului. Cum clădirea în cauză a funcţionat anterior tot ca şcoală, ISU a transmis că o altă autorizaţie nu mai este necesară, în contextul în care nu au existat modificări aduse acesteia.

Potrivit Oanei Moraru, chiar şi în acest context, ARACIP a chestionat de patru ori documentul ISU depus de aceasta, iar după fiecare confirmare, acesta era chestionat la o autoritate superioară, în scopul clar de a tergiversa autorizarea şcolii. „Am depus, conform procedurii ARACIP, documentaţia necesară autorizării şcolilor private. Printre documente, se află, obligatoriu, punctul de vedere ISU referitor la siguranţa clădirii la incendiu. Nu mă aşteptam la mare prietenie din partea ARACIP, dar nici la bătaie de joc, pe faţă, fără nicio jenă instituţională. Ce au făcut ei? Au chestionat de patru ori documentul ISU depus de noi şi de patru ori au primit confirmarea că este bun. Vorbim în acest caz de o clădire care are toate dotările necesare, o clădire care este curpinsă în reţeaua şcolilor, şi pentru care avem o adresă din partea Primăriei. De fiecare dată, la fiecare audienţă, cei de la ARACIP au zis că vor să se informeze mai bine. În realitate a fost doar o tactică de tergiversare, pentru că ei nu au nicio autoritate să conteste ceea ce au zis pompierii, să-i verifice ei dacă şi-au făcut treaba. Au tergiversat în mod vădit. După ce pompierii au spus că documentul este bun, au contestat mai sus, la IGSU şi apoi la MAI, la minister. În contextul în care pentru fiecare răspuns trebuie să aştepţi 20-30 de zile, pur şi simplu nu au declanşat evaluarea de teren. Nu mai adaug aici, atitudinea ostilă şi netransparentă a funcţionarilor, care ne-au spus mereu «lasă că deschideţi la anu’», sau nu au oferit niciun motiv pentru contestarea avizului ISU, decât că «aşa credem noi»”, a susţinut Oana Moraru.

Costurile necesare deschiderii acestei şcoli primare, ce ar fi urmat să-şi desfăşoare activitatea în Sectorul 3, nu sunt nici ele deloc de neglijat. „Vorbim în principal de o investiţie de 50.000 de euro în spaţiu, şi plata unei chirii pe primele şase luni de 36.000 de euro. Mai dureros decât acestea vorbim de costurile emoţionale implicate aici, încrederea în faţa părinţilor pe care i-am asigurat că totul este înregulă şi faţă de toţi profesorii, care au plecat din învăţământul de stat pentru a lucru la şcoala noastră”, a completat aceasta.





Şerban Iosifescu, preşedintele ARACIP, nu a răspuns apelurilor noastre pentru un reacţie la aceste acuzaţii.

Rezistenţa sistemului faţă de dezvoltarea învăţământului privat

În contextul în care Guvernul a promis 2.000 de grădiniţe şi nu şi-a respectat promisiunea în programul de guvernare, privatul vine şi răspunde la nevoia societăţii prin înfiinţarea de şcoli moderne şi adaptate cerinţelor copiilor şi părinţilor. Se loveşte însă de piedicile birocratice din sistem. Experţii în Educaţie spun că aşteaptă poziţia oficială a ARACIP, dar cred că există o serie de bariere pentru sistemul educaţional privat.

„Nu pot să spun în momentul acesta cine are dreptate. Este clar că, în mod natural, există un dublu standard, aşa cum arată şi Oana Moraru şi o rezistenţă a sistemului către dezvoltarea învăţământului privat, care vine din concurenţa efectivă pe un număr de copii din ce în ce mai mic. Nu ar fi o problemă dacă am creşte demografic, pentru că atunci învăţământul privat ar fi o soluţie, dar în momentul de faţă, acesta complică problema numărului de catedre din învăţământ şi se dezvoltă în defavoarea celui de stat”, arată preşedinta Federaţiei Coaliţia pentru Educaţie, Daniela Vişoianu. Alţi specialişti în Educaţie spun că gradul de birocratizare al instituţiei este foarte mare şi în plus ARACIP are deficit de personal şi o singură şedinţă de consiliu pe lună, ceea ce îngreunează procedura de acreditare a instituţiilor de învăţământ. „Procedurile de acreditare sunt destul de greoaie, pentru că sunt făcute ca pentru şcolile de stat, ceea ce nu este corect. Da, este vorba despre un dublu standard. Li se cere şcolilor private ceea ce şcolile de stat oricum nu îndeplinesc”, explică experţii.





Expert educaţional şi fondatoarea unei şcoli private în Călăraşi, Oana Moraru, aduce acuzaţii grave Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), instituţia din subordinea Ministerului Educaţiei care se ocupă cu autorizarea şi acreditarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de un „vădit abuz în serviciu" după ce ar fi amânat nejustificat autorizarea unei şcoli private în Capitală.

