Cum încearcă autorităţile să-i convingă pe profesori să testeze elevii. Ce spun medicii despre vaccinarea copiilor mici

„Modul în care sunt ambalate aceste teste (în kit-uri de 25/50 buc.) a generat din nou nemulţumiri în rândul cadrelor didactice care sunt puse în situaţia de a le reambala în kituri pentru uz individual”, afirmă Federaţia Naţională a Părinţilor – Edupart, într-un comunicat de presă emis ieri dimineaţă. Organizaţia critică modul cum au fost distribuite în teritoriu testele, arătând că „reambalarea testelor în kituri pentru uz individual riscă să îi determine şi pe părinţii care sunt de acord cu testarea copiilor să refuze acest lucru, în lipsa unei garanţii că procedura a fost desfăşurată în condiţii de siguranţă”.

Organizaţia solicită, totodată, instituţiilor implicate în procesul de distribuţie a testelor noninvazive să ofere o serie de informaţii, de la numărul unităţilor de învăţământ care au agreat ca testarea să se desfăşoare în şcoală la garanţiile existente că sunt respectate normele igienico-sanitare pentru testare.

Potrivit ONG-ului, „transportul cutiilor cu teste între IGSU, ISJ-uri şi unităţile de învăţământ şi depozitarea acestora la temperaturi de sub 2 grade le poate face inutilizabile”.

În replică, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a încercat să lămurească problema testelor dezasamblate. „În primul rând, nu este niciun haos! În al doilea rând, cele mai multe dintre componente sunt deja asamblate. În al treilea rând, am lansat cu sprijinul Ministerului Sănătăţii un material-suport video, cu trei secţiuni. L-am distribuit către toate şcolile şi grădiniţele din România. Materialul are trei componente. Alexandru Rafila, în calitatea lui de medic, face o demonstraţie de utilizare a acestor teste. Doi membri ai guvernului, ministrul Educaţiei şi ministrul Sănătăţii, plus Inspectorul General Şcolar de Bucureşti demonstrează cum aceste teste pot fi asamblate în câteva secunde pentru un set. În al treilea rând, un profesor care nu are competenţe medicale, întâmplător ministrul Educaţiei, administrează acest test unui copil de 10 ani. Cred că acest material va ajunge rapid către profesori, educatori, părinţi şi demonstrează simplitatea administrării acestor teste. Este, într-adevăr, o dificultate în asamblarea pe componente a acestor teste. Însă acest lucru s-a făcut deja în multe judeţe, în al doilea rând, acest consum din partea cadrelor didactice este compensat de importanţa existenţei acestor teste în şcoli”, a declarat ministrul.

Gabriel Diaconu: „Fii un părinte bun şi ai grijă de copilul tău”

De altfel, medicii susţin testarea şi, mai ales, vaccinarea copiilor. Psihiatrul Gabriel Diaconu spune că la momentul de faţă sunt două lucruri cruciale, pe măsură ce ne îndreptăm spre o nouă furtună infecţioasă.





„În primul rând, testarea, pentru că este vitală identificarea din timp a copiilor care iau virusul, pentru a putea fi puşi la adăpost şi trataţi corect. Apoi este necesară vaccinarea lor, potrivit recomandărilor în vigoare, atât împotriva COVID, dar şi împotriva gripei. Cele două boli au o anumită sinergie. Cele două virusuri pot co-exista în organism. Deja sunt mai multe cazuri cu manifestări gripale la persoane care au trecut prin COVID şi care poate au rămas, sau nu, cu diverse sechele. Copiii este evident că sunt o populaţie vulnerabilă. Astfel că, dragă mamă sau tată, lăsând la o parte orice altceva, e important să ştii ce fel de răceală face copilul tău în perioada asta. Prea des aud de părinţi care NU îşi testează copiii. Că îi ţin acasă sau că-i trimit la şcoală ori grădiniţă cu simptome (muci, tuse etc.), românii refuză să ştie. Şi nu e de bun augur. Colegii mei pediatri şi medici de familie ajung exasperaţi, mai ales în acele cazuri unde evoluţia este mediocră. Fii un părinte bun şi ai grijă de copilul tău! Vaccinarea copiilor de la 5 ani în sus împotriva COVID este pentru mulţi o decizie controversată. Dar rămâne, dacă - spre exemplu - într-o clasă majoritatea sau toţi sunt vaccinaţi, un element vital de protecţie”, a subliniat medicul într-o postare pe Facebook.

Argumentele medicului Mihai Craiu pentru vaccinare

La rândul lui, Mihai Craiu, medic primar pediatrie la Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, aduce şapte argumente pentru vaccinarea copiilor, într-o postare pe pagina Spitalul Virtual pentru Copii. „Care sunt datele problemei în faţa deciziei părinţilor de a opta pentru vaccinare? Copiii se pot infecta la fel de uşor ca şi adulţii, chiar dacă fac rareori forme foarte grave de boală, cu spitalizare sau deces. Apoi, chiar dacă fac o boală asemănătoare gripei, în cele mai multe cazuri, durata bolii este semnificativ mai lungă decât la gripă. În plus, copiii contribuie, ca în toate celelalte boli virale respiratorii, la transmiterea bolii în comunitate.

Vaccinul pentru copii este diferit de cel pentru adolescenţi sau adulţi, având de 3 ori mai puţin ARNm şi alt solvent. Mihai Craiu medic primar pediatrie

Mai grav, unii copii pot face MIS-C – sindrom inflamator multisistemic – drept complicaţie a COVID-19. Majoritatea celor care dezvoltă MIS-C sunt incluşi în această grupă de vârstă. Totodată, copiii ce au comorbidităţile recunoscute de la adult ca fiind o cauză de evoluţie gravă sau deces (obezitate extremă, diabet, dializă), în cazul infectării cu SARS-CoV-2, ar trebui să facă acest vaccin cât mai repede. În fine, vaccinul pentru copii este diferit de cel pentru adolescenţi sau adulţi, având de 3 ori mai puţin ARNm. Cu toate acestea, cantitatea de anticorpi produsă de cei peste 2.000 de copii înrolaţi în studiu este identică cu cea de la adolescenţi, Foarte important, niciunul dintre cei peste 2.000 de copii din studiu nu a dezvoltat miocardită. Decizia este a dv. şi aveţi ceva vreme să o luaţi”, adaugă medicul pediatru.