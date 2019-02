Adevărul Live. S-a încheiat conferinţa United Nations a elevilor

Invitaţi în platoul Adevărul Live au fost Matei Udroiu şi Dragoş Ile, elevi la Colegiul Naţional ”Gheorghe Lazăr” din Bucureşti, care au organizat, alături de alţi elevi, prima ediţie Lazăr Model United Nations. Aceştia au vorbit despre ce înseamnă simularea comitetelor Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cum a fost experienţa pentru ei.



Ce teme au fost dezbătute

Au fost 4 zile intense de conferinţă, la care participanţii au muncit, conferinţa desfăşurându-se în limba engleză iar poziţiil acestora au trebuit susţinute de argument solide. „A fost o experienţă diversă la care am muncit cu o satisfacţie pe măsură. Este o simulare a Naţiunilor Unite. Anul acesta am decis că vrem să facem şi nou un MUN şi să oferim o experienţă cât mai bună tuturor”, spune Matei.

Printre temele dezbătute au fost drepturile persoanelor minoritare sexual, drepturile femeilor şi drepturile refugiaţilor. O altă dezbatere a fost pe criza războiului din Coreea, care a presupus discuţii aprinse dar bine fundamentate din partea participanţilor. „Fiecărei persoane îi este aribuită o ţară şi trebuie să reprezinte interesele ţării respective, lăsând la o parte ideile proprii”, adaugă Dragoş.

Scopul simulărilor, în fiecare comitet este să se găsească posibile soluţii la probleme de actualitate şi la final se fac rezoluţii, care pot inspira factori de decizie.

Ce trebuie să ştie cei care vor să participle la dezbateri ”Model United Nations”

Persoanele interesate trebuie să completeze un formular şi să aleagă ce ţară vrea să reprezinte, dintr-o listă de 3 ţări. Apoi alege din ce comitete vrea să facă parte. După asta, cei din secretariat citesc aplicaţiile şi aleg candidaţii. Un criteriu important este ca participanţii să ştie limba engleză, aceasta fiind limba în care se desfăşoară dezbaterile.

Cei care vor să participe şi au şi experienţă în dezbateri, o pot face şi ca ”Chair”, având rolul de a se asigura că se respectă regulile de procedură şi să intervină în caz că ceva nu se desfăşoară cum ar trebui, spune Matei.

Care au fost obiectivele conferinţei

Obiectivul principal al conferinţei este să aducă la cunoştinţa multor adolescenţi şi tineri probleme de actuale cu care poate nu intră în contact. Putem să construim următoarea generaţie de diplomaţi, politicieni, care să fie informaţi şi să aibă o gândire critică”, spune Dragoş.

Cred că am reuşit să oferim un cadru în care delegaţii au putut vorbi în public şi să înveţe să aibă încredere în ei şi mai mult, să vadă lucrurile altfel. Am avut delegaţi din toată ţară plus o delegată din Iordania care a venit până la Bucureşti special pentru conferinţa LazărMUN şi a participat şi la dezbateri, reprezentând Iordania”, precizează Matei.

„O cheamă Manar şi a fost tare încântată. A fost o provocare pentru ea să reprezinte Iordania într-un comitet pe drepturile omului”, adaugă Dragoş.

Astfel, conferinţa LazărMUN promovează multiculturalismul şi cooperarea, ca valori şi dezvoltă calităţi personale, precum încrederea în sine, vorbitul în public, gândirea critică. „La finalul celor 4 zile am văzut mulţi tineri care au fost prima oara la acest gen de dezbatere şi care au devenit apoi şi mai interesaţi de subiectele abordate de noi” adaugă Dragoş. Următoarea ediţie LazărMUn va avea loc anul viitor Dragoş Ile este interesat de probleme de securitate naţională şi internaţională, aşa că pe viitor se gândeşte să participle într-un comitet pe tema securităţii. Matei Udroiu a fost ”Chair” într-un comitet de 30 de persoane, pe tema legislaţiei şi e tare încântat de tematica drepturilor omului. Cei doi tineri recomandă şi altora de vârsta lor să se înscrie la evenimente de genul. „Să nu le fie frică, să caute cunoaşterea şi să fie mereu dornici de cunoaştere. Vor avea toată susţinerea organizatorilor şi a persoanelor ”chair”. Comunitatea este prietenoasă şi deschisă, nimeni nu face judecăţi de valoare”, spune Dragoş. După sesiunile de dezbatere, s-au organizat petreceri, unde participanţii s-au putut cunoaşte mai bine şi socializa. Atât Dragoş, cât şi Matei spun că au legat prietenii cu mulţi participanţi şi că abia aşteaptă următoarea ediţie, care va avea loc anul viitor.

