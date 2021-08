Şerban Iosifescu a fost demis de la conducerea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat că raportul Corpului de Control al ministerului la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) arată "lucruri extrem de grave". În urma constatărilor, raportul a fost trimis la Curtea de Conturi, la Agenţia Naţională de Integritate, dar şi la Parchet, pentru continuarea cercetărilor, întrucât unele aspecte "depăşesc limitele de competenţă" ale ministerului, a precizat Cîmpeanu. Ministrul a anunţat că a emis ordinul de încetare a mandatului şefului ARACIP, Serban Iosifescu.



„ARACIP este o instituţie extrem de importantă pentru sistemul de educaţie din România. ARACIP trebuie să funcţioneze în aşa fel încât să existe încredere în sistemul de educaţie din România. ARACIP trebuie să funcţioneze în funcţie de interesele majore ale sistemului de educaţie din România. Mai exact, atunci când avem 35 de grădiniţe noi, de exemplu, construite, ARACIP trebuie să înţeleagă nevoia de grădiniţe noi şi să meargă în evaluare cu celeritate, pentru ca în aceste grădiniţe să poată fi înmatriculaţi copii încă din toamna acestui an", a declarat Sorin Cîmpeanu, marţi, într-o conferinţă de presă.



El a enumerat neregulile găsite.

"Din păcate, au fost identificate zece nereguli pe care le trec în revistă. Unu: la nivelul ARACIP există o comunicare defectuoasă cu furnizorii de educaţie, funcţionarea acestora fiind grav afectată. Doi: mai multe hotărâri ale Bex ARACIP au fost emise cu încălcarea prevederilor legale în vigoare şi cu depăşirea competenţelor legale. În hotărârile Bex apar inclusiv indicatori de performanţă altfel decât sunt reglementaţi de Legea Educaţiei. (...) Trei: Au fost identificate situaţii în care există premisele încălcării regimului juridic privind conflictul de interese, spre exemplu dosare juridice în care conducerea ARACIP are dublă calitate, de reclamant în calitate de persoană fizică şi de pârât, în calitate de reprezentant al instituţiei. La trei au fost constatate şi alte situaţii în care există premisele încălcării regimului juridic privind conflictul de interese. Patru: au fost constatate nereguli cu privire la stabilirea taxelor de autorizare şi de acreditare, s-a refuzat punerea la dispoziţia echipei de control a Ministerului Educaţiei, deci raportul va fi înaintat, pentru clarificare, Curţii de Conturi. Cinci: au fost constatate nereguli privind angajarea şi prestarea efectivă a activităţii de către anumite persoane remunerate în ARACIP. Şase: evaluarea conducerii ARACIP este realizată de personalul din subordinea acestei fără nicio bază legală, ultima evaluare a fost făcută în anul 2007, acum 14 ani, de atunci sunt aceleaşi persoane. Şapte: cererea preşedintelui ARACIP a fost înregistrată la ministrul Educaţiei în 7 aprilie 2020 pentru menţinerea în funcţia de preşedinte, această prelungire se poate aproba anual, conform Legii 253. Anul acesta nu am înregistrat solicitări de menţinere în activitate, pe cale de consecinţă a fost emis Ordinul de eliberare din funcţie a domnului preşedinte Iosifescu Şerban Constantin din funcţia de preşedinte ARACIP. (...) Opt: referitor la activitatea specifică cu colaboratori externi, niciun document din categoria registrelor colaboratorilor externi dintre cele care au fost puse la dispoziţiei membrilor echipelor de control nu are număr de înregistrare. Nouă: registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară nu are niciun număr de înregistrare, fiind constatate multiple nereguli cu privire la activitatea ARACP. Zece: nereguli grave care privesc registrele de intrări-ieşiri ARACIP", a detaliat ministrul.

El a menţionat că raportul Corpului de Control a constatat lucruri "atât de grave încât depăşesc limitele de competenţă ale Ministerului Educaţiei".

În ceea ce priveşte eliberarea din funcţie a preşedintelui ARACIP, Câmpeanu a explicat că din luna mai a acestui an există "o problemă” privind legalitatea exercitării funcţiei de preşedinte al ARACIP.