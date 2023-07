Țara din Europa în care 20% din populație trăiește pe datorie. Vine un al doilea val de criză

Bomba cu ceas a datoriilor se va rostogoli ca un tăvălug, în timp ce creșterile ratelor dobânzii afectează gospodăriile cu venituri mici, avertizează o cunoscută organizație care luptă împotriva sărăciei.

Milioane de familii se împrumută pentru a acoperi facturile și cheltuielile de bază, potrivit unei analize care avertizează că Marea Britanie intră într-o nouă fază periculoasă a crizei costului vieții.

Ratele dobânzilor sunt de așteptat să crească din nou în această săptămână și există avertismente cu privire la o „bombă cu ceas a datoriilor” în rândul gospodăriilor mai sărace. Rapoartele sugerează că sunt companii care vizează părinții singuri care se confruntă cu probleme, folosind reclame pe rețelele sociale, pentru a oferi scheme nepotrivite de rambursare a datoriilor care îi vor înrăutăți, scrie The Guardian.

Potrivit analizei Fundației Joseph Rowntree (JRF), 2,3 milioane de familii cu venituri mici au raportat că au contractat împrumuturi sau au folosit credite pentru a plăti facturile esențiale în timpul crizei.

Atenția politică s-a concentrat asupra impactului ratelor dobânzilor asupra plătitorilor de credite ipotecare, dar acestea au un impact și asupra celor cu bugete strânse. În multe cazuri, opțiunea de împrumut este întreruptă.

Pe de altă parte, spune organizația, aproape 6 milioane de familii cu venituri mici au datorii negarantate, cum ar fi carduri de credit, descoperiri de cont și împrumuturi personale de la bănci, uniuni de credit și creditori de plată. În luna mai a acestui an, ei datorau în total 14,2 miliarde de lire sterline. Dobânda pentru această datorie a fost de 3,9 miliarde de lire sterline, echivalentul a aproximativ 675 de lire sterline pe an per familie.

Raportat la întreaga populație din UK, de 67 milioane de oameni, apreciem că cele 6 milioane de familii pot constitui circa 20% din populația țării, persoane care au carduri de credit sau altfel de datorii.

Se împrumută și tot au restanțe

Folosirea creditului pentru plata facturilor nu împiedică gospodăriile să rămână în urmă cu plățile. Trei sferturi raportează restanțe cu cel puțin o factură pentru gospodărie sau angajament de împrumut, cu 44% restanțe cu trei sau mai multe facturi. Între timp, 2,8 milioane de gospodării cu venituri mici au declarat că li s-a refuzat un împrumut între mai 2021 și mai 2023.

„Criza costului vieții intră într-o nouă fază periculoasă”, a spus Rachelle Earwaker, economist senior la JRF. „Chiar și în acest aparent vârf al suferinței economice, milioane de familii cu venituri mici continuă să se bazeze pe linia de salvare a împrumuturilor negarantate pentru a le împiedica să cadă și mai mult în dificultăți materiale grave. Dar, cu ratele dobânzilor care continuă să crească, rămâne neclar cât de mult mai multă greutate poate suporta această opțiune”, a adăugat economista.

Vine un al doilea val de criză

„În ciuda scăderii inflației, riscăm tragedia unui al doilea val în această criză, deoarece milioane de oameni se luptă să-și mențină împrumuturile în contextul creșterii ratelor dobânzilor. Fragilitatea situației actuale ar trebui să fie o preocupare pentru factorii de decizie de pretutindeni, dar, dimpotrivă, este în pericol de a fi trecută cu vederea. În timp ce costurile ipotecare în creștere domină conversația națională, accesibilitatea creditului pe termen scurt ar trebui, de asemenea, să fie un factor de îngrijorare vitală.”

Cu prețurile la energie în scădere și inflația dând semne de încetinire, există îngrijorări printre cei din prima linie care ajută gospodăriile aflate în dificultate că criza costului vieții a scăzut pe agenda politică. Emer Sheehy, manager principal de politici la Citizens Advice, a spus că este încă principala preocupare a organizației de caritate. „Datele noastre sunt încă la maxime istorice în general în multe dintre aceste probleme”, a spus ea. „Dacă nu răspundem rapid, rezultatul probabil este o bombă cu cronometru a datoriilor, deoarece oamenilor le este imposibil să scape de bani sau să plătească orice datorie acumulată în ultimul an”.

Familiile sărace, vânate de speculanți ca-n Vestul Sălbatic

Ea a avertizat, de asemenea, că este nevoie de măsuri pentru a proteja familiile aflate în dificultate care sunt „vânate” de către vânzătorii de acorduri individuale voluntare (IVA) care nu sunt adecvate pentru mulți oameni cu datorii. „Ceea ce vedem în peisajul datoriilor este un fel de vest sălbatic”, a spus ea. „Este o mare problemă pe care o vedem în special cu IVA-urile, care au crescut exponențial.”

Julie Anna Richmond, în vârstă de 51 de ani, din Enniskillen, Irlanda de Nord, știe cât de mult poate dura pentru a inversa o spirală în datorii. Ea și-a acumulat restanțe în urmă cu un deceniu când s-a mutat într-un refugiu de ajutor pentru femei. S-a îmbolnăvit, a trebuit să renunțe la serviciu și nu a mai putut să-și plătească facturile.

„Oamenii cred că ești îndatorat pentru că ai cheltuit sau pentru că ai o problemă cu banii, dar nu este întotdeauna cazul”, a spus ea. „Electricitatea a crescut destul de mult și am echipament medical”, a spus ea.