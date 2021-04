Tutunul ar putea aduce contribuţii anuale de 5,7 miliarde de euro la bugetul de stat

Într-o cercetare de specialitate, publicată luni, se arată că, scenariul optimist este bazat pe o ipoteză de creştere economică la nivelul potenţialului României, precum şi pe o revizuire a modului ostil în care sunt văzute în momentul de faţă industriile considerate indezirabile, inclusiv tutunul, informează Agerpres

Potrivit sursei citate, în acest scenariu, contrabanda se situează la nivelul mediu din Uniunea Europeană, de circa 10%. Pe baza acestor variabile, cifra de afaceri a sectorului se majorează cu 8%, iar în domeniile conexe cu 9 - 12%.

”Această dezvoltare adaugă PIB-ului un plus de 2,16 miliarde de euro pe an, ceea ce duce contribuţia efectivă a sectorului de la circa 3,6 miliarde de euro (nivelul corespunzător anului 2019) la peste 5,7 miliarde de euro anual, corespunzând unui procent de 2,56% la formarea PIB (un plus de 0,96% pe an)", notează sursa citată.

Astfel, în cazul unui scenariu de scădere accentuată, care se bazează pe ipoteza unei recesiuni la nivelul Uniunii Europene (UE) şi, implicit, în România, însoţită de intensificarea restricţiilor şi barierelor de piaţă în sectorul de tutun, contrabanda cu ţigarete ar creşte cu 10 puncte procentuale, faţă de un nivel mediu de 16 puncte procentuale.

În acest caz, este estimată o scădere abruptă de 18% a cifrei de afaceri a industriei şi o reducere a cifrelor de afaceri în domeniile conexe între 12% şi 7%, iar pierderea PIB ar fi de circa 1,46 miliarde euro/an. Contribuţia sectorului s-ar diminua la doar 2,1 miliarde euro, echivalentul a circa 0,95% din PIB faţă de contribuţia sectorului în 2019, respectiv 1,6% în PIB (3,6 miliarde de euro).

"În scenariul de creştere moderată, cifra de afaceri a sectorului creşte cu doar 3%, iar în domeniile conexe cu 3-5%. Contrabanda se situează la un nivel mediu de 16%. În aceste condiţii, sectorul va vira la buget aproximativ 4,6 miliarde euro anual şi va avea o pondere în PIB de 2,04%", se arată în cercetare.

Conform ASPES, care citează Ministerul Finanţelor, până la 80% din cifra de afaceri a industriei de profil reprezintă sume virate la bugetul statului, însemnând circa 3,6 miliarde de euro, în 2019, în timp ce sumele virate în 2020 au fost cu 10,9% mai mari decât cele din anul precedent.

De asemenea, din datele Institutului Naţional de Statistică (INS) reiese că, în 2020, totalul exporturilor a fost de peste 1,3 miliarde euro, în creştere cu 45% faţă de anul anterior şi, ca urmare, contribuţia pozitivă a tutunului la balanţa de plăţi a ajuns la circa un miliard de euro.