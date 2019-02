Teodorovici modifică programul Prima Casă, astfel încât să fie accesat doar de cei care au într-adevăr nevoie. Câte case are ministrul Finanţelor

„Ca plafon (pentru Prima Casă – n.red.), am prins cam 2 miliarde de lei, în acest an. Deci, va continua, numai am spus că, în discuţia pe care am avut-o la Banca centrală, pentru a-l face mai social. (...) Până la final de februarie, vom avea forma propusă a fi modificată, dar nu se schimbă aspecte esenţiale. Finanţarea există - a fost bugetat. Programul continuă”, a menţionat, duminică seara, Eugen Teodorovici, într-o emisiune la Antena 3.

Ministrul Finanţelor a mai spus că modificările vor fi făcute până la finalul lunii februarie printr-o Hotărâre de Guvern.

„Probabil, (modificările) vor fi suprafaţa casei, persoanele cu venituri mai mici. Este un program social, până la urmă. Este Prima Casă. Nu-ţi iei casă de 500 de metri, prima casă. Îţi iei o casă pentru familie, atât cât poţi”, a explicat Teodorovici.

Potrivit declaraţiei sale de avere, ministrul Finanţelor a cumpărat, împreună cu fosta sa soţie, nu mai puţin de şase imobile, toate în baza unor credite: patru terenuri intravilane şi două locuinţe.

Terenurile intravilane sunt: 1.035 mp în Otopeni, cumpărat cu un credit luat în 2005, un altul în Bucureşti, de 178 mp, în baza unui credit luat de la ANL în 2001, un altul de 166 mp în sectorul 1, achitat tot cu un credit în 2007, şi încă 70 mp în Bucureşti cumpărat în 2008 cu un alt credit.

În ce priveşte locuinţele, exceptând apartementul din sectorul 5 moştenit în 1994, cu o suprafaţă de 64 mp, ministrul Finanţelor a mai cumpărat, împreună cu fosta sa soţie, o casă de locuit în Bucureşti, cu o suprafaţă de 440 mp, achitată cu un credit contractat în 2007, şi o altă casă de 70 mp, cumpărată în 2008 în baza unui credit.

Singurul imobil cumpărat fără împrumut este cel de 220 mp din sectorul 5, unde a devenit proprietar, împreună cu fosta soţie în 2001.

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, îşi va plăti integral datoriile la vârsta de 74 de ani, respectiv în anul 2045, adică la 38 de ani de la data când a obţinut cele două împrumuturi de aproape 600.000 euro de la BCR, deşi durata maximă a unui credit ipotecar este de obicei de 30 de ani.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: