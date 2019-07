Teodorovici şi Andronescu schimbă din temelii sistemul universitar: Aplicăm ce aplică şi alţii, nu inventăm nimic

„Am vobit cu doamna Andronescu, dânsa are acest proiect, am rugat-o să vină cu acest proiect la întâlnirea de astăzi cu reprezentanţii studenţilor. Aplicăm ce aplică şi alţii, nu inventăm nimic, sau putem inventa, dar măcar să luăm ce este bun de la alte state, discutăm şi cu studenţii. Am rugat-o pe fata mea să îmi trimită şi mie un astfel de contract (cu universitatea, n.r.), să văd şi eu cum fac ceilalţi, că la noi este greu să se înţeleagă”, a declarat Eugen Teodorovici, în cadrul unei conferinţe organizate de Consiliul pentru IMM-URI.

Întrebat dacă învăţământul universitar în România nu va mai fi gratuit, Teodorovici a declarat: „De ce încercaţi să îmi sugeraţi chestiuni pe care nu le spun? Eu nu gândesc în felul ăsta. Aşteptaţi să vină doamna Andronescu cu propunerea la care lucrează astăzi, va fi un pachet. O să venim cu o propunere către studenţi, una foarte interesantă. E o idee din 2014, e o chestiune foarte atractivă, o să fie studenţii foarte mulţumiţi, o să înveţe în următorul an universitar perfect”.

Anterior, în cadrul altei conferinţe, Teodorovici a spus că studentul poate să lucreze oriunde doreşte în Europa şi în lume, dar dacă primeşte din partea statului un sprijin, după terminarea facultăţii să existe o perioadă în care să returneze ce a primit, aşa cum se întâmplă în Europa.

„Şi eu am fost student, chiar dacă de multe ori nu pare acest lucru, dar nu am spus şi nu o să spun niciodată ceva împotriva unui principiu european, un principiu de bun simţ. Eu întotdeauna nu mă uit doar la litera unei legi, pentru mine contează şi spiritul acelei legi. Cele patru principii al Uniunii Europene nu vor fi niciodată încălcate de mine, oricând ar încerca unii să-mi pună în cârcă acest lucru. Nu vrea nimeni să ţină pe nimeni legat de glie. Doar am ridicat acea problemă a unui sistem pe care alte state din Europa îl practică. Chiar am rugat-o aseară pe fata mea să-mi trimită şi mie contractul pe care l-a semnat cu facultatea respectivă din ţara respectivă, să văd ce scrie. Ce te angajezi să faci, pentru că statul îţi dă un împrumut să faci respectiva universitate... Eu n-am spus altceva decât ce Europa practică astăzi. Studentul poate să lucreze oriunde doreşte în Europa, în lume, dar dacă primeşti din partea statului un sprijin, după terminarea facultăţii să existe o perioadă în care acele lucruri pe care statul ţi le-a dat să returnezi, aşa cum se întâmplă în Europa", a declarat, joi, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, citat de Agerpres.

Săptămâna trecută, Eugen Teodorovici a declarat că statul investeşte mult în educaţia studenţilor, aşa că aceştia ar trebui ca după terminarea facultăţii să rămână să lucreze mai mulţi ani în România.

„Nu cumva ar fi corect din toate punctele de vedere ca studenţii un număr de ani de zile să lucreze în România după terminarea facultăţii? Statul român investeşte foarte mult în studenţi, dar după aceea marea lor parte se duc... (să muncească în alte state – n.r.)”, a declarat Eugen Teodorovici, duminică seara, la Antena 3.

