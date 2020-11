România, ţara din UE care îşi cheltuie cel mai rapid veniturile dintr-un an. Alte state mai au bani şi pentru anul următor

Acestea sunt rezultatele unui raport al faimosului Institut Economic Molinari din Franţa, care analizează veniturile şi cheltuielile statelor din anul 2019. Momentul din an la care statele îşi epuizează veniturile reprezintă momentul în care statele încep să funcţioneze pe deficit bugetar şi trebuie să se împrumute ca să poată finanţa cheltuielile rămase.

Astfel, România şi-a cheltuit ultimii bani din veniturile programate pentru anul 2019 încă din data de 29 octombrie 2019. Franţa şi-a epuizat veniturile în data de 4 noiembrie 2019, în timp ce Letonia le-a cheltuit până la data de 28 noiembrie. Alte 13 state au epuizat banii încasaţi în 2019 în luna decembrie. În schimb, în ianuarie 2020 state precum Bulgaria, Germania, Suedia, Ţările de Jos sau Irlanda încă mai aveau bani strânşi în 2019. Un caz şi mai fericit este al Danemarcei, care abia în data de 6 februarie 2020 a reuşit să cheltuie ce a încasat în 2019.

Cu alte cuvinte, România a avut anul trecut cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Ţara noastră a trebuit să supravieţuiască 64 de zile din anul 2019 pe deficit, adică din împrumuturi. În schimb, Danemarca a cheltuit încă 36 de zile din 2020 din banii strânşi în 2019.

România şi Franţa sunt obişnuite cu performanţe slabe. Franţa a fost clasată în primele trei cele mai dezechilibrate state în ultimii 4 ani, în timp ce România în ultimii 3 ani.

Din păcate, ţara noastră a ajuns în această situaţie abia în ultimii ani, deoarece media zilelor în care am funcţionat pe deficit arată că finanţele publice stăteau mai bine în trecut.

De exemplu, în 2018 România a intrat pe deficit tot cu 64 de zile înaintea finalului de an, fiind tot pe primul loc în UE la deficit. În ultimii cinci ani ne-am situat pe locul 2, după Franţa, intrând pe deficit în medie cu 45 de zile înaintea finalului de an. În ultimii 10 ani, banii s-au terminat în medie cu 47 de zile înaintea sfârşitului de an, însă România se afla abia pe locul 6 în UE ca deficit. Dacă ne uităm mai în ansamblu, la ultimii 20 de ani, ne situăm pe locul 7, cu o medie de 46 de zile pe an în care am funcţionat cu împrumuturi.

Cât datorează fiecare român

Pentru a acoperi deficitul uriaş dintre venituri şi cheltuieli rămas până la finalul anului, fiecare stat trebuie să se împrumute. Aceste deficite generează datorii din ce în ce mai semnificative pentru locuitorii României.

Astfel, dacă în anul 2000, datoria brută a administraţiilor publice pe cap de locuitor se situa la 336 de euro, aceasta a urcat la 1. 814 euro în 2010, iar în 2019 fiecare locuitor „ţinea pe umeri” o datorie a administraţiei publice de 4.034 euro.

Deşi suma este uriaşă, România se clasează totuşi pe antepenultimul loc la nivelul UE, cele mai mici datorii fiind suportate de bulgari şi estoni. La polul opus, datoria brută a administraţiilor publice pe cap de locuitor din Irlanda se situa la 41.386 euro, în 2019, în timp ce media UE este de 24.232 euro.