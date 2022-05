Ministerul Proiectelor Europene angajează 536 de oameni şi înfiinţează 3 posturi de secretar de stat, în contextul implementării PNRR

„Actul normativ modifică şi completează hotărârea de Guvern 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, pdentru a eficientiza activitatea MinisteruluiInvestiţiilor şi Proiectelor Europene.

„Dacă în perioada de programare 2014-2020 am avut un buget de 24 miliarde euro pe care l-am gestionat cu 1.407 funcţionari, acum bugetul pe care îl gestionează MIPE este de 96 miliarde euro. Asta înseamnă de trei ori creştere a bugetului şi am propus o creştere a numărului de personal implicat în gestionarea bugetului pe care l-am menţionat, respectiv numărul de posturi în cadrul structurii organizatorice aprobată de către Guvern este de 1.943. E de fapt numărul de posturi cu care vom gestiona cele 96 de miliarde euro. Deci un buget de trei ori mai mare şi o creştere a numărului de personal cu aproximativ 30%. Cerinţele acestea care ţin de politica de coeziune dar şi de PNRR impun ca fiecare dintre sistemele menţionate să aibă la bază un sistem de management şi control, respectiv dacă fiecare program operaţional are un sistem de management şi control, la fel şi PNRR are un sistem de management şi control specific, încât funcţiile care privesc sistemele de management şi control de la evaluare, proiecte, nereguli, verificare achiziţii publice, toate acestea trebuie să fie asigurate prin operaţionalizarea structurilor organizatorice. În caz contrar, România riscă ca plăţile sau programele operaţionale sau, de ce nu, chiar întreruperea programelor operaţionale. E dreptul Comisiei de a solicita acest lucru, în situaţia în care aceste sisteme de management şi control nu funcţionează conform cerinţelor şi standardelor UE”, a declarat Marcel Boloş, la finalul şedinţei de luni a Guvernului.

Astfel, potrivit notei de fundamentare, va fi majorat numărul de secretari de stat de la 5 la 8 posturi, a numărului de secretari generali adjuncţi de la 2 la 4 posturi şi înfiinţarea a două posturi de subsecretar de stat cu cabinetele aferente, în contextul obiectivelor MIPE, cât şi „de cele asumate faţă de Comisia Europeană prin PNRR, în calitate de coordonator naţional şi, totodată, pentru asigurarea derulării activităţilor curente aferente perioadei de programare 2014-2020, cât şi din perspectiva responsabilităţilor asumate pe următoarea perioadă de contractare”.

Este propusă şi creşterea numărului de posturi de la 1.407 la 1.943, exclusiv demnitarii şi cabinetele aferente demnitarilor, şi reorganizarea Direcţiei generale management mecanism de redresare şi rezilienţă şi redimensionarea, de la 41 la 105 posturi, atât structural, cât şi ca număr de posturi, în acord cu mecanismul de implementare şi control propus pentru asigurarea suportului necesar în atragerea de proiecte în toate sectoarele emblematice ale politicii UE.

Este prevăzută şi înfiinţarea Direcţiei generale implementare PNRR şi instrumente financiare, care va avea 66 de posturi.