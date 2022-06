Lucian Heiuş: ANAF culege informaţii de peste tot, inclusiv de pe Facebook. Vedem pe unde ai umblat, pe unde ai fost

„Luăm informaţii de peste tot, inclusiv de pe Facebook. Vedem pe unde ai umblat, pe unde ai fost.

Vă dau un exemplu: cineva a spus pe Facebook „La mulţi ani, mamă!” Am verificat persoana căreia i se spunea mamă şi am aflat că în urmă cu un an „cumpărase” de la fiul ei un apartament şi nu mai ştiu ce, pentru care nu declarase şi nu plătise nimic”, a spus şeful ANAF.

Oficialul a amintit că în urma analizelor de risc au fost identificate 561.000 de persoane fizice care nu şi-au declarat şi nu au plătit impozit pe venit.

Întrebat câte din aceste 561.000 de persoane fizice vor primi decizii de impunere, şeful ANAF a spus că şi-ar dori să fie cel puţin 500.000.

„Aceşti oameni sfidează populaţia cu postările lor pe diferite canale. Nu poţi să nu te întrebi de unde a avut bani să-şi ridice repede o casă sau o vilă sau nu ştiu ce cu 10 turnuleţe într-un timp atât de scurt. Fiscul aşa lucrează peste tot în lume. Nu am inventat noi asta”, a spus Heiuş.

