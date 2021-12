Lista autostrăzilor, drumurilor naţionale şi variantelor de ocolire incluse în bugetul pe 2022

Potrivit Anexei 3/24, priorităţile strategice investitionale ale MTI pentru perioada 2022-2025 sunt focalizate în principal pe finalizarea lucrărilor la obiectivele/proiectele de investiţii aflate într-un stadiu avansat de realizare, cu finanţare asigurată şi continuarea lucrărilor la obiectivele/proiectele de investiţii aflate în derulare, precum şi începerea de noi lucrări, situate pe reţeaua TEN-T, cu finanţare asigurată din fonduri nerambursabile şi fonduri rambursabile, concretizându-se în construcţia de autostrăzi/drumuri expres pe TEN-T.

Lista principalelor proiecte de construcţie autostrăzi/VO, introduse în Buget în anul 2022 cuprinde următoarele obiective:

• Autostrada Sibiu - Piteşti secţiunile 1, 2,3, 4 si 5,

• Autostrada Lugoj - Deva (sector Dumbrava-Deva),

• Autostrada Nadaselu - Suplacu de Barcău - Borş, inclusiv legătura Centura Oradea

(Giraţie Calea Sîntandrei) - Autostrada A3 (Biharia),

• Autostrada Câmpia Turzii – Ogra - Târgu Mureş,

• Autostrada de Centura Sud a municipiului Bucureşti, inclusiv intervenţiile privind Centura existentă (Lărgire la 4 benzi de circulaţie a Centurii Bucureşti între A1 - DN 5, DN 2 - A2 şi A1 - DN 7, pasajele Berceni, Domneşti, Olteniţa),

• Autostrada de Centura Nord a municipiului Bucureşti,

• Drum expres Craiova – Piteşti,

• Drum expres Brăila – Galaţi,

• Podul suspendat peste Dunăre în zona Brăila,

• Autostrada Ploieşti – Buzău,

Proiectele de autostrăzi aflate în pregătire pe parcursul anului 2021 şi care vor intra etapizat în execuţie în perioada 2022-2025, cuprind:

• Elaborarea/completarea studiilor de fezabilitate pentru autostrăzile Sibiu-Făgăraş, Făgăraş – Braşov, Târgu Neamţ - Târgu Mureş, Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni, Timişoara – Moraviţa,

• Elaborarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice pentru Autostrada Braşov - Bacău şi pentru drumurile de mare viteză Ploieşti - Buzău - Focşani - Bacău – Paşcani - Suceava – Siret,

• Elaborarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice pentru drumurile expres:

Craiova – Târgu Jiu, Ovidiu - Tulcea, Brăila - Tulcea, Brăila - Buzău, Focşani - Brăila, Găeşti – Ploieşti, Piteşti – Mioveni, Bacău – Piatra Neamţ,

• Elaborarea/ completarea studiilor de fezabilitate pentru Drum Expres/ Autostrada (Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) - Oar (Graniţa Româno - Ungară - Drum Expres M49 Ungaria), Satu Mare - Baia Mare şi Autostrada Nordului/ Drum de Mare Viteză Baia Mare – Suceava (Lot 1, Baia Mare – Bistrita; Lot 2 Bistrita – Vatra Dornei; Lot 3 Vatra Dornei – Suceava), Tisita - Albiţa,

• Completarea studiului de fezabilitate si elaborarea proiectului tehnic pentru drum expres Arad - Oradea;

Dintre proiectele majore de infrastructură rutieră (autostrăzi) aflate în execuţie pe parcursul anului 2021, au fost finalizate şi date în trafic secţiunile:

• Autostrada Câmpia Turzii – Ogra - Târgu Mureş, sector 1 C Targu Mures – Ungheni;

• Autostrada Sebes – Turda, lot 2.

Pe parcursul anului 2021 au fost semnate contracte de proiectare şi execuţie/ execuţie lucrări pentru următoarele proiecte majore de infrastructură rutieră:

- Autostrada Sibiu – Pitesti, sectiunea 4;

- Autostrada de centura a Municipiului Bucuresti, sector Centura Nord, lot 2;

- Legatura Centura Oradea (giratie calea Sintandrei) - Autostrada A3 (Biharia);

- Drum Expres Craiova-Pitesti, Tronson 4;

- Drum expres Braila Galati;

In perioada 2022-2025 sunt avute in vedere continuarea lucrarilor la obiectivele aflate deja in executie, precum si demararea etapizata a lucrarilor la obiectivele aflate in prezent in proiectare (elaborare Proiect Tehnic).

- modernizarea şi dezvoltarea reţelei de drumuri naţionale, inclusiv prin construcţia de variante

de ocolire;