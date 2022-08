Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din acest an

„Astăzi a fost aprobată rectificarea bugetului de stat, prima rectificare din acest an, dar şi rectificarea bugetului de asigurări sociale de stat. Plecând de la noile rezultate comunicate de Comisia Naţională de Prognoză care arată sau estimează o creştere reală de 3,5% în acest an, faţă de 4,6% cât a fost la bugetul iniţial şi un PIB în valoare nominală la final de an de 1372,5 miliarde de lei, dar şi de rezultatele privind veniturile bugetare pe primele 6 luni, precum şi analiza execuţiei bugetare pe primele 6 luni la toţi donatorii de credite şi âinând cont de priorităţile pe care le-am asumat ca guvern pe partea de pachete de sprijin pentru economie şi pentru populaţie care au fost parţial finanţate în prima jumătate a anului şi continuă să fie finanţate în această rectificare prin suplimentările de chetuieli la anumiţi orodonatori de credite.”, a transmis oficialul.

Potrivit acestuia, ca şi cifre macro, veniturile bugetului general consolidat se majorează pe sold cu suma de 30,4 miliarde lei din care din economia internă 29,1 miliarde de lei şi 1,3 miliarde de lei din fonduri externe nerambursabile, iar cheltuielile bugetului general consolidat se majorează pe sold cu suma de 33 miliarde de lei.

Cheltuielile pentru investiţii se majorează cu 3,4 miliarde de lei ajungând la suma de 93,1 miliarde de lei, în creştere cu 0,1pp de la 6,7% din PIB, la 6,8% din PIB.

„Se înregistrează plusuri la impozitul pe profit, +4 miliarde de lei, la alte impozite un plus de 126 milioane de lei, la taxa pe valoare adăugată un plus de 5,54 miliarde de lei, la accize o diminuare în primul semestru pe care încercăm să o recuperăm în a doua parte a anului, având în vedere intrarea în vigoare şi a ajustării fiscale pe codul fiscal privind accizele la tutun şi la alcool. O creştere a veniturilor din alte impozite şi taxe generate pe bunuri şi servicii cu 11,3 milioane de lei. O creştere a veniturilor din taxe pe utilizarea bunurilor de 920 de milioane de lei şi o creştere a veniturilor nefiscale de 2,5 miliarde de lei.”, a precizat ministrul.

Acesta a mai menţionat: „La venituri, sume venite de la Uniunea Europeană o creştere cu 1,38 miliarde de lei per sold din care 2,28 miliarde de lei aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020. (...) Ministerul Finanţelor, accţiuni generale + 8,69 miliarde de lei din care 4 miliarde de lei dobânzi, 700 de milioane de lei la fondul de rezervă, 528 milioane de lei contribuţia României la Bugetul UE şi 1,13 miliarde de lei transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat. La Ministerul Muncii, ca influenţă per sold, 5,25 miliarde de lei.”

Despre avertizarea venită dinspre Consiliul Fiscal, privind un deficit de 7%, ministrul a spus că a considerat întotdeauna pertinente criticile Consiliului Fiscal şi trebuie luate în calcul.

„Execuţia la 6 luni ne-a arătat că putem să ţinem deficitul sub control, aţi văzut că avem 1,7% din PIB, o să apară curând şi execuţia la 7 luni şi o să vedeţi că suntem sub 2% din PIB”, a spus ministrul Finanţelor.

Adrian Câciu a arătat că „este imperios necesar ca Guvernul şi noi toţi să ţinem cont şi de riscurile asupra cărora Consiliul Fiscal atrage atenţia, inclusiv la realizarea unor venituri şi apariţia unor cheltuieli suplimentare.

„Scopul pe care ni-l asumăm este să menţinem deficitul la 5,84%”, a mai afirmat Adrian Câciu.