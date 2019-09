G4Media: Guvernul s-a răzgândit şi vrea să facă Autostrada Ploieşti – Braşov cu asocierea chino-tucă

Mai mult, deşi Dăncilă a obţinut declararea autostrăzii în CSAT drept obiectiv strategic naţional finanţat din fonduri naţionale, negocierile cu compania chineză au mers înainte şi semnarea contractului ar putea avea loc chiar de ziua Chinei, pe 1 octombrie, potrivit G4Media.

Este vorba despre asocierea dintre China Communications Construction Company şi Makyol Insaat Sanayi Turizm, aleşi de Compania Naţională de Prognoză pentru negocieri.

În 26 august, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, dădea în premieră semnalul că promisiunea lui Dăncilă de a scăpa de controversata asociere chinezo – turcă ar putea fi încălcată. Într-o probă a haosului din guvern, Cuc spunea că asocierea sino-turcă are termen până pe 16 septembrie să decidă dacă semnează sau nu contractul de realizare în parteneriat public-privat a şoselei de mare viteză de pe Valea Prahovei.

„Dacă chinezii nu se hotărăsc să semneze contractul şi să se apuce să lucreze, atunci vom merge pe varianta spusă de doamna prim-ministru, care este mai rapidă. Săptămâna trecută am avut o discuţie cu ei împreună cu domnul Ghizdeanu (Ion Ghizdeanu, preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, care, cu zero experienţă în lucrări de infrastructură şi zero parteneriate public-privat gestionate, a fost însărcinată de Guvern să negocieze contractul cu chinezii de la CCCC şi turcii de la Markyol, n.r) şi cu domnul Teodorovici şi le-am dat termenul de 16 septembrie să se hotărască”, a declarat ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc.

Intervenţia lui Răzvan Cuc a venit la doar o lună după ce Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a aprobat (30 iulie) ca proiectul autostrăzii Ploieşti – Braşov să fie declarat obiectiv strategic naţional, la propunerea Vioricăi Dăncilă. Dăncilă motivase intenţia guvernului de a renunţa la construcţia autostrăzii Comarnic-Braşov în parteneriat public-privat (PPP) din cauza obstacolelor birocratice. Ea nu a dat amănunte despre aceste obstacole.

